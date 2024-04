Barbara d’Urso e Belen su NOVE? Arriva la risposta definitiva dell’ad di Discovery

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Barbara d'Urso Belen Rodriguez

Tanti rumor ma al momento nessuna conferma definitiva: Barbara d’Urso e Belen Rodriguez arriveranno davvero sul canale Nove di Discovery? A parlarne è l’amministratore delegato, che dà una risposta definitiva.

Su Nove anche Belen Rodriguez e Barbara d’Urso?

C’è grande fermento sul futuro televisivo di diversi conduttori. Dopo l’addio di Amadeus alla Rai e l’arrivo su Nove, si sta parlando nuovamente di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, entrambe rimaste senza una collocazione televisiva. Arriveranno anche loro sul canale di Discovery? La prima ha fatto sapere che presto ci saranno novità, mentre la seconda è concentrata sulla sua linea di cosmetici (e nelle scorse ore non è stata tanto bene).

LEGGI ANCHE: Concerto “Primo Maggio 2024”: la lista dei cantanti che si esibiranno

A parlare di entrambe, dopo tanti rumor, ci ha pensato Alessandro Araimo, amministratore delegato del gruppo Warner Bros Discovery. In un’intervista rilasciata al Corriere oltre a parlare di Fiorello e Gabriele Corsi, ha destato la sua attenzione anche su Belen Rodriguez e Barbara d’Urso. Entrambe momentaneamente risulterebbero senza ingaggi e Nove per molti potrebbe essere la nuova casa pronta ad accogliere entrambe. Ma sarà davvero così?

L’amministratore delegato a proposito di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez ha fatto sapere che non ci si vuole fermare di certo ad Amadeus. Il loro si tratta di un percorso fatto di investimenti importanti:

“Sul mercato c’è grande movimento e noi non abbiamo finito i nostri piani di sviluppo. Laura Carafoli, la nostra responsabile editoriale, tutti i giorni lavora a ulteriori progetti per il Nove e per gli altri canali del gruppo. Non c’è un no a priori a nessun progetto, ma deve avere un senso sia editoriale sia economico”.

Pare dunque che la porta di Nove non sarebbe chiusa né per Belen Rodriguez né tantomeno per Barbara d’Urso. E come detto anche per Fiorello, si sta pensando a dei progetti che abbiano non solo un senso editoriale ma anche economico. Il futuro per entrambe è quindi tutto da scrivere… e decidere. Non sappiamo se sarà davvero su Nove o su altre reti, ma queste parole fanno ben sperare i tanti fan che non vedono l’ora di rivederle in TV.