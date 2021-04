1 Parla Giulia Salemi

Come è ormai ben noto da qualche giorno Giulia Salemi ha lanciato la sua linea di costumi, che hanno giù conquistato il cuore delle fan e del web. In pochissime ore alcuni modelli ideati dall’influencer sono andati a ruba, diventando sold out, tuttavia contemporaneamente non sono mancate le critiche. Alcuni utenti infatti hanno notato una certa somiglianza tra i costumi di Giulia e tra quelli di Chiara Nasti. A quel punto la Salemi è stata accusata sui social di aver copiato la linea dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e si è così scaturita una lunga polemica. In particolare a finire al centro dell’attenzione è stato il modello Kim, che assume lo stesso nome di quello ideato dalla Nasti. Quest’ultima nel mentre qualche ora fa è già intervenuta sulla faccenda, ed ha lanciato una frecciatina all’ex gieffina.

Giulia Salemi intanto, che fino ad ora era rimasta in silenzio, adesso è stata costretta ad intervenire. Durante una diretta sui social così l’influencer ha chiarito la sua posizione, ammettendo di non aver mai copiato i costumi di Chiara Nasti. I nomi dei suoi modelli sono infatti ispirati non solo alle sorelle Kardashian (da qui il nome Kim), che la Salemi adora, ma anche alla Principesse Disney. Queste le dichiarazioni di Giulia:

“Non c’è solo il modello Kim, c’è anche il modello Kylie, e poi ci sono tutte le principesse Disney che adoro, come Mulan e Jasmine. Io parlo delle Kardashian da sempre. Non c’è stata assolutamente volontà da parte mia di copiare nessuno, se non che ho dato una serie di nomi, ovvero le principesse e la famiglia Kardashian. Si sa che io nomino sempre le Kardashian”.

Giulia Salemi ha così fatto chiarezza sulla questione e la polemica può dunque considerarsi conclusa. Nel mentre qualche ora fa l’influencer ha festeggiato il suo compleanno, e sui social è arrivata una bellissima dedica da parte di Pierpaolo Pretelli. Andiamo a rivedere il messaggio dell’ex Velino.