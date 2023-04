NEWS

Andrea Sanna | 17 Aprile 2023

Il costo della limonata svelato da Giulia Salemi

L’edizione 2023 del Coachella Valley Music and Arts Festival ha preso il via il giorno 14 aprile e proseguirà fino al 23 e ha visto tra i presenti anche Giulia Salemi (tra gli influencer del nostro Paese).

L’evento non è altro che un festival musicale che si svolge annualmente negli Stati Uniti d’America, tra i campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California. Alla manifestazione arrivano, come dicevamo, volti noti da tutto il mondo, da artisti (che si esibiscono sull’enorme palco) a influencer come la Salemi e non solo.

E proprio Giulia Salemi, che sta partecipando all’evento, sui social ha voluto svelare qualche curiosità. Tra le storie di Instagram, infatti, l’ex concorrente del GF Vip 5 ha fatto sapere qual è attualmente il costo di una semplice limonata al Coachella.

Giulia Salemi ha fatto sapere che nel 2019 una bevanda di quel tipo costava circa 10 dollari. Ma oggi? Ci sarà stato un aumento? A quanto pare sì. Un semplice bicchiere con acqua, limone spremuto e zucchero viene a costare bel 17 dollari, ovvero 15,46 Euro. Insomma sicuramente non poco!

Se invece volete prendere un bicchiere di tè (o thé se preferite) dovete sborsare ben 10 dollari. Dunque circa 9,09 Euro. Anche in questo caso sicuramente eccessivo. Proprio Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di commentare il tutto, dicendo: “Io non so i soldi che si fanno”, ha chiosato prima di salutare i suoi fan.

Ecco qui di seguito il video con la rivelazione di Giulia Salemi. Racconto che chiaramente ha attirato l’attenzione del web.

Giulia Salemi svela il costo di una limonata al Coachella pic.twitter.com/IjkBxu9z7V — disagiotv (@disagio_tv) April 17, 2023

A quanto pare, però, le bevande non sono le uniche ad avere un costo particolarmente elevato come spiegato da Giulia Salemi. Questo perché anche i biglietti per partecipare al Coachella non sono da meno. Pensate che inizialmente un ticket veniva a costare circa 50 dollari (quindi sui 45,47 Euro). Ma ora è lievitato alle stelle. Chiunque voglia prenderne parte per un weekend soltanto deve spendere ben 500 dollari (454,70 Euro).

Vedremo se Giulia Salemi svelerà altre curiosità su questo amatissimo evento.