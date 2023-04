NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

La spiegazione di Stefania Pezzopane

Pochi giorni fa Stefania Pezzopane ha comunicato, tramite i suoi canali social, la fine della relazione con il fidanzato Simone Coccia. La storia d’amore è arrivata al capolinea dopo nove anni e nel lungo messaggio ha parlato dell’affetto che hanno provato l’uno per l’altra. Ma anche delle cattiverie che sono state dette sul loro conto e delle difficoltà che hanno dovuto affrontare insieme. Qui di seguito un piccolo estratto:

“Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi. Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia” […]

Ieri pomeriggio Stefania Pezzopane è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. In tale occasione ha spiegato i motivi che li hanno portati alla separazione. Si tratta, in sostanza, di aver perso alcuni interessi fondamentali comuni:

“La storia d’amore che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell’altro. Abbiamo convenuto che non stavamo più proteggendo il nostro amore. Abbiamo capito che dovevamo lasciarci con amore, senza farlo consumare. Negli anni ho ricevuto persino minacce di morte, ho fatto denuncia. Il nostro amore è stato molto sofferto, anche se non c’era una ragione”.

