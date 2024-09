Nella giornata di oggi a Verissimo, Pierpaolo Pretelli ha rivelato cosa avrebbe combinato Giulia Salemi quando ha scoperto di essere in attesa di un maschietto. Pare infatti che l’influencer con l’intelligenza artificiale ha realizzato l’immagine del suo futuro figlio. Lo spassoso racconto di Pierpaolo da Silvia Toffanin ha divertito tutti!

Giulia Salemi crea il volto di suo figlio!

Oggi pomeriggio a Verissimo abbiamo assistito a tante belle interviste. Beatrice Luzzi per esempio ha raccontato la sua nuova esperienza al GF (e abbiamo già uno spoiler incredibile), mentre l’attrice di Endless Love, Neslihan Atagül ha rivelato di essere incinta. Spazio poi a Pierpaolo Pretelli che presto diventerà padre di un maschietto! Lui e Giulia Salemi infatti hanno condiviso con il pubblico la dolce notizia.

Per Pierpaolo Pretelli si tratta di un momento davvero magico e oggi in trasmissione con Silvia Toffanin ha parlato degli alti e bassi vissuti, ma anche di un momento molto divertente che coinvolge Giulia Salemi. In TV infatti l’ex velino di Striscia la Notizia ha fatto sapere:

“Non so se te l’ha detto, no questo non te l’ha detto. Lei con l’intelligenza artificiale ha praticamente creato l’immagine di nostro figlio. Sta avanti. E quindi l’ha messo come blocco schermo del telefono. Ecco, questa è la foto. Che poi nell’app si dovevano mettere equamente le foto mie e sue, ma secondo me ha messo più le sue che quelle mie, perché è identico a lei!”, ha raccontato divertito Pierpaolo Pretelli, facendo ridere tutto il pubblico presente in studio.

Ma non solo, perché pare che inizialmente Giulia Salemi sperava di avere una figlia, tant’è che avrebbe cercato anche dei metodi per poter riuscire nel suo intento, come rivelato a Verissimo da Pierpaolo Pretelli. Ecco un altro estratto dello spassoso racconto in trasmissione….

C’è da dire che in quanto a inventiva Giulia Salemi è davvero incredibile e di questo Pierpaolo Pretelli ne è proprio consapevole.

Sempre a Verissimo Pierpaolo ha anche dichiarato che spera nel matrimonio, ma non lo reputa una priorità al momento. Ci sarà tempo per questo, ora si vogliono dedicare al bambino in arrivo!