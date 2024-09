Ospite nel corso della puntata di Verissimo, Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare della crisi avuta in passato con Giulia Salemi: “Mi ha scritto una lettera di 12 pagine con tutte le cose che non la facevano stare bene”.

Pierpaolo Pretelli torna sulla crisi con Giulia

Dopo Giulia Salemi, come preannunciato oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato anche Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ha avuto modo di raccontare le emozioni per l’arrivo del figlio con Giulia, ma ha anche parlato delle difficoltà avute e delle due crisi superate, specie quando pensavano che fosse finita del tutto.

A riportare il sereno pare sia stata una reunion lavorativa e quando si sono rivisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno compreso di non poter fare a meno l’uno dell’altra e dunque stare lontani. A Verissimo proprio Pierpaolo ha detto di ringraziare l’universo perché è riuscito a restare lucido, rendendosi conto di avere accanto una ragazza molto generosa, splendida e che dà tanto amore: “All’inizio faticavo a capire il suo bisogno di attenzioni. Lei è sempre così presente, ridiamo tanto e non ci prendiamo mai sul serio. Con lei nulla è monotono”.

Pierpaolo Pretelli ci ha tenuto a dire che loro non sono solo fidanzati ma anche complici e amici: “Abbiamo avuto delle difficoltà, ma le abbiamo superate. Una volta cede uno poi l’altro. Se c’è amore si supera tutto”.

Entrando nel dettaglio poi Pierpaolo Pretelli ha raccontato quello che è accaduto e fatto riferimento a due importanti crisi. In una delle due c’è stato proprio il distacco e lui è sprofondato. Doveva esserci però per farli prima soffrire e poi riflettere:

“Se fossi rimasto accanto a lei non so se ci sarei riuscito. Ho compreso le mie lacune. Lei poi si è presentata con una lettera di dodici pagine con tutto ciò che non la faceva stare bene. Ho avuto paura che finisse definitivamente, avevo il terrore. Quello mi ha fatto ricredere e mi ha dato la forza di riprovarci”, ha detto Pierpaolo Pretelli.

E ancora: “Un amore così raro e pure è un peccato buttarlo. Chi ha iniziato a riconquistare? Un po’ tutti e due. Ci siamo ritrovati per lavoro e lì quando ci siamo guardati negli occhi dopo dieci giorni che non ci vedevamo, abbiamo capito che non potevamo più stare lontano”, ha concluso.

Oggi Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono più innamorati che mai, in attesa del lieto evento!