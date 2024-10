Alla ricerca del nome giusto per il bebè in arrivo, Giulia Salemi si fa suggerire dai fan (che tirano in ballo anche Monte e Zorzi). Le reazioni dell’influencer fanno il giro del web.

Giulia Salemi sul nome del bebè

Passano le settimane e il pancino inizia a crescere, ciò significa che passo dopo passo Giulia Salemi si sta avvicinando alla conclusione di questa gravidanza, che tanto ha emozionato il web. La nota influencer come ha raccontato anche a Verissimo è alla ricerca del nome giusto per il bimbo che porta in grembo. Nella medesima trasmissione Pierpaolo Pretelli, il suo compagno, ha confidato che Edoardo non gli dispiacerebbe.

Pare quindi che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli siano alla ricerca del nome giusto per il loro bambino. Non potranno scegliere Leonardo, dato che c’è già il primo figlio dell’ex velino di Striscia la Notizia (avuto con Ariadna Romero), che già si chiama così. Come fare allora? Per l’occasione l’influencer ha pensato bene di coinvolgere i suoi fan nel suo canale broadcast. I supporter hanno lasciato andare la fantasia.

Questo ha permesso a Giulia Salemi di farsi un’idea. I suggerimenti non sono mancati, anche se è arrivata qualche simpatica battuta: “Francesco e ti passa la fantasia! Frizzante, simpatico e devastante”, ha scritto qualcuno. Inevitabile il commento della Salemi: “Mmm proprio simpatico e frizzante”. Sebbene non ci fosse un riferimento chiaro, i più hanno pensato che la battuta fosse rivolta al suo ex Francesco Monte.

Qualche altro fan, tra i tantissimi nomi, ha pensato a un bel “Gregorio Pretelli”, perché sarebbe molto elegante. Giulia con la sua spiccata ironia, ha replicato subito: “Non me la sento, onesta. Gregorio Pretelli mi dà vibes del GF”, ha commentato ridacchiando.

Un altro commento che è balzato all’occhio è chi ha provato ad avanzare “Tommaso”, ricevendo però un secco “NO”. Proprio questa risposta da parte di Giulia Salemi ha lasciato pensare a qualche malizioso, ancora una volta, che ci fosse un riferimento a Tommaso Zorzi. Ma da quel che sappiamo i due sono amici, nonostante qualche tensione del passato. Magari semplicemente non rientra nei suoi gusti, no?

Il toto nomi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è cominciato!