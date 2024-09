Questo pomeriggio durante la puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello in compagnia di Beatrice Luzzi. La conduttrice nel farlo ha dato un mega spoiler. Pare infatti sia atteso un responso importante, poiché un concorrente sarebbe già a rischio squalifica.

Un concorrente del Grande Fratello rischia la squalifica!

Da alcuni giorni non si fa che parlare della nuova edizione del Grande Fratello, che inizierà proprio lunedì 16 settembre su Canale 5. Tra i concorrenti in gioco ci sarebbe anche Lino Giuliano. L’ex di Temptation Island nei giorni scorsi è finito al centro di una polemica infinita e in tanti ne hanno chiesto la squalifica per un commento sui social. E di questo oggi ne ha parlato anche Silvia Toffanin a Verissimo.

La conduttrice durante la trasmissione ha intervistato Beatrice Luzzi e insieme hanno parlato proprio dell’avvio della nuova edizione del Grande Fratello, che la vedrà opinionista insieme a Cesara Buonamici. Proprio durante la chiacchierata, Silvia Toffanin ha sorpreso tutti con un vero e proprio colpo di scena! La presentatrice ha infatti fatto sapere come l’ingresso di uno dei concorrenti, ovvero di Lino Giuliano, è in bilico:

“Tra l’altro lunedì sapremo se entrerà o non entrerà Lino, dopo il commento molto omofobo che ha fatto”, ha detto la padrona di casa di Verissimo in chiacchiera con Beatrice Luzzi.

Il neo gieffino ha deciso di intervenire e spiegare la sua posizione dei fatti. Lino ha dichiarato di essere stato provocato e la stessa persona (rivelatasi essere poi Enzo Bambolina e che ha parlato sui social) avrebbe spesso creato, a detta sua, false dinamiche. Per giustificarsi, Lino Giuliano prima del suo ingresso al Grande Fratello ha fatto sapere che le sue parole sono state dettate da un momento di rabbia.

Peraltro sempre Lino Giuliano ha spiegato che avrebbe denunciato per diffamazione la persona che l’ha accusata. Ma ora dopo le parole di Silvia Toffanin cosa succederà al Grande Fratello? Si parte già con una polemica e ancora non ha preso il via!