1 La critica di Giulia Salemi a Katia Ricciarelli

Giulia Salemi dopo essere stata concorrente per ben due volte del Grande Fratello Vip (l’ultima proprio lo scorso anno), la ritroviamo alla conduzione del GF Vip Party. Qui insieme a Gaia Zorzi ci racconta le vicende della Casa più spiata d’Italia insieme a numerosi ospiti. Ovviamente anche le due conduttrici non mancano occasione di dare un proprio giudizio sulle varie dinamiche.

Durante la scorsa puntata del GF Vip Party, mentre si parlava dello scontro tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, Giulia Salemi ha criticato non poco l’atteggiamento della cantante lirica. Questo perché Katia ha attaccato duramente la coinquilina. A detta di Giulia la gieffina è stata spesso poco opportuna ed eccessiva nei confronti della showgirl. Ecco le parole raccolte da Biccy, che potete trovare anche nel video sottostante:

“Katia ha usato parole troppo pesanti per una nomination in un gioco. Ha detto ‘la voglio prendere a sberle, la ignoro, le do una scarpata in testa a quella lì’. L’ho trovato poco opportuno per una donna della sua età e del suo calibro. Non possiamo fare il girl power soltanto quando ci fa comodo, ma dovremmo farlo sempre”, ha spiegato ancora Giulia Salemi.

“E poi Katia che tanto professa l’amicizia mi ha votato la sua cara amica Soleil. Questo la Sorge ancora non lo sa. E Soleil ha detto ‘io in questa casa mi fido solo di Katia, Alex e Manuel’. Alla faccia, la tua amata Katia ti ha votata di nascosto e poi ha fatto la sceneggiata a Miriana. E con questo io odio l’ipocrisia“.

Giulia Salemi che fa un'analisi lucida su katia. La scorsa puntata ha votato sol3il, sua grande amica, e poi ha fatto una sceneggiata per la nomination di miriana. Ipocrita.#gfvip pic.twitter.com/jwn8vfCS8Q — Sofia2000 (@Sofysofia2000) November 27, 2021

Ma non è tutto. Perché come al GF Vip anche sui social Giulia Salemi ha sferrato qualche frecciatina sia a Katia Ricciarelli che agli altri vipponi. Andiamo a rivedere cosa ha detto..