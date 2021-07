1 Il tweet di Giulia Salemi criticato

La scomparsa di Raffaella Carrà ha turbato non poco il mondo dello spettacolo, ma anche i tanti telespettatori che da sempre l’hanno amata e seguita. Tra questi profonda ammirazione nei suoi confronti l’ha provata anche Giulia Salemi. L’influencer in queste ore ha scritto un post su Twitter dedicato proprio alla Regina della TV italiana, che ha destato però non poche polemiche, anche se ovviamente qualcuno ha preso le sue parti. Ma cosa è accaduto?

Partiamo per ordine e spieghiamo cosa è successo. Giulia Salemi ha ottenuto la spunta blu su Twitter e, nella giornata di oggi, ha deciso di scrivere un primo pensiero dopo questo riconoscimento e rivolgerlo proprio a Raffaella Carrà. Queste le parole scelte dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli sulla nota piattaforma:

“Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella”, ha scritto Giulia.

Il tweet di Giulia Salemi finito al centro della polemica

Dopo pochi secondi dalla pubblicazione, Giulia Salemi ha ricevuto like e commenti da parte di fan e non solo. Qualcuno ha trovato fuori luogo questo suo tweet poiché avrebbe potuto farle una dedica diversa e non incentrata su un suo traguardo personale. Altri invece sostengono che sia stato un pensiero dolce da parte di Giulia. C’è da dire che la stessa aveva scritto un post nel corso del pomeriggio di lunedì, quando è arrivata la notizia della scomparsa della Raffa Nazionale: «Sipario… Raffaella Carrà», aveva scritto la Salemi in quell’occasione, aggiungendo una bellissima foto del caschetto biondo più famoso della TV.

La dedica di Giulia Salemi a Raffaella Carrà

Sicuramente Raffaella Carrà sarà orgogliosa di sapere che la sua persona, ancor prima che personaggio, ha abbracciato diverse generazioni e che in tanti le stanno rivolgendo parole cariche d’affetto. Ma il tweet continua a dividere. Una polemica che sta proseguendo in queste ore e farà parlare ancora per un po’. E voi che ne pensate?

