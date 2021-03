Giulia Salemi scrive una lunga dedica a Tommaso Zorzi (FOTO)

1 La dedica di Giulia Salemi

Anche questa esperienza del Grande Fratello Vip si è concluso. Ogni concorrente in questi due giorni si sta mostrando piuttosto nostalgico sui social. Tra essi Giulia Salemi che ha pensato di scrivere una lunga dedica su Instagram, parte rivolta anche al vincitore Tommaso Zorzi. Il rapporto tra loro è sempre stato piuttosto complicato, sebbene avessero già un legame fuori, ma ora si augurano entrambi di poter finalmente recuperare.

La Salemi a Verissimo ha confessato di esserci rimasta male per alcune esternazioni del rampollo milanese, ma sembra essere pronta a metterci una pietra sopra. Ma torniamo al post pubblicato da Giulia Salemi su Instagram. Il messaggio si apre però con dei ringraziamenti importanti:

“Grazie! È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perché ciò che è stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spengeranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine, alle incomprensioni e alle nuove scoperte, a tutto quello che è stato o poteva essere”.

Per poi entrare nello specifico, Giulia Salemi ha scritto:

“Non posso pensare che fra tre mesi Stefania, Rosalinda, Dayane o Zelletta siano per me lontani ricordi. Vorrei recuperare e conservare il bello che c’è stato e cancellare le cose brutte. Costruire vuol dire crescere”, ha precisato Giulia, che ha poi scritto un pensiero anche per Tommaso Zorzi in questa lunga lettera:

“Ha vinto Tommaso! Il talento puro, l’intelligenza, il carattere. Ho litigato con il divino Zo perché il nostro rapporto evidentemente aveva dei problemi irrisolti ma non ho nessuna difficoltà a riconoscere il suo talento artistico da cui tutti, io per prima, abbiamo solo da imparare”, si legge nel post di Giulia Salemi, e ancora:

“Ieri sera ero fra le braccia di Pierpi quindi ero davvero serena e felice e quando Tommy è arrivato ho letto nei suoi occhi la felicità, quella felicità che 6 anni fa mi ha fatto credere in lui come persona…non come personaggio. Sono contenta per lui, davvero, e se qualcuno pensa sia para*******ne vuol dire che non mi conosce. Sono permalosa e rosicona? Si lo sono, ma a Tommaso voglio bene davvero anche se a volta con me è un adorabile str**zo”.

Post Instagram – Giulia Salemi

Ovviamente non è mancato un pensiero per il suo Pierpaolo Pretelli, che l’ha fatta innamorare e per tutto lo staff del GF Vip…