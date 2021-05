1 L’eliminato de L’Isola per Giulia Salemi

Ieri sera è andata in onda la quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Stavolta Giulia Salemi non è stata ospite in studio, ma da casa ha potuto fare il tifo per sua mamma Fariba Tehrani, tra le concorrenti di questa edizione.

E proprio la madre dell’influencer italo-persiana, purtroppo, è finita nuovamente in nomination. Stavolta dovrà vedersela con Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo. Una sfida al televoto tutta al femminile, che lunedì vedrà l’eliminazione di una di loro. Chi sarà a salvarsi? Ancora non ci è dato saperlo, intanto Giulia Salemi sul suo profilo Twitter ha avuto modo di commentare la puntata e, oltre a dire la sua su Valentina Persia, ha parlato anche del responso di queste nomination.

Sempre molto diretta e sincera, Giulia ha detto chi, secondo lei, dovrebbe fare ritorno in Italia. Simpaticamente, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha riportato questo tweet: “C’ho riflettuto…. a casa Francesca Lodo. Però la battuta Tik Tok mi faceva volare” ha scritto Giulia Salemi, accompagnando il tutto con una risata.

Tweet di Giulia Salemi

Così Giulia Salemi ha espresso la sua preferenza e si augura che, ancora una volta, mamma Fariba possa salvarsi al televoto. Proprio di lei ha parlato in una recente intervista. Ricordiamo cosa ha detto…