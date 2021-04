Chi è Emanuela Tittocchia? Età, altezza e Instagram

Conosciamo meglio Emanuela Tittocchia, naufraga dell’Isola dei famosi 2021, attraverso la biografia, la vita privata, la carriera da attrice, il figlio e Instagram.

Chi è Emanuela Tittocchia

Emanuela Tittocchia età e biografia

Scopriamo qualcosa di più su chi è Emanuela Tittocchia, naufraga de L’Isola dei famoso 2021. Nata a Torino il 23 luglio 1970, ha 50 anni di età ed è del segno zodiacale del Leone. Per quanto riguarda l’altezza e il peso non abbiamo informazioni. Non ha nemmeno tatuaggi. La madre è di orgini toscane, mentre il padre è umbro ed è stato arbitro di calcio e giudice sportivo.

A sette anni Elisabetta ha iniziato a studiare canto, danza classica, pianoforte e fisarmonica. Ma per anni ha anche giocato in una squadra di calcio femminile. Si è esibita al Teatro Alfieri di Torino e ha preso parte a vari concorsi canori in onda su emittenti televisive piemontesi. Inoltre a tredici anni è stata protagonista di uno spettacolo teatrale dal titolo La pentola rivelatrice, ottenendo buoni riconoscimenti. Ha frequentato il Liceo Scientifico Albert Einstein e nel 1997 si è laureata in Architettura al Politecnico di Torino con una tesi intitolata Struttura e significato dello spazio scenico: un allestimento teatrale a Pontremoli.

Appassionata di televisione sin da piccola, osservando Totò in lei è nato l’amore anche per il teatro. Così ha frequentato la Scuola di Recitazione del “Teatro Nuovo di Torino”, diretta da Enza Giovine, e ha ottenuto il diploma nel 1993.

Emanuela Tittocchia da giovane ha sofferto di anoressia per circa sette anni. Ha raccontato che questa malattia l’ha portata a soffrire di amenorrea (mancanza di ciclo mestruale) e ad avere altri problemi fisici. Nei salotti di Barbara D’Urso ha detto di essere una persona molta insicura e per questo motivo è ricorsa a interventi di chirurgia plastica, tra cui una mastoplastica additiva, che però è andata male. Ha, infatti, confessato di essersi affidata ad un chirurgo sbagliato che le ha lasciato lividi su tutto il corpo e le avrebbe causato un’emorragia interna rischiando quindi di morire.

Vediamo adesso la sua carriera…

La carriera di Emanuele Tittocchia

Parlando di lavoro, la carriera di Emanuela Tittocchia è iniziata nelle emittenti piemontesi ed è durata dal 1992 al 1998. Contemporaneamente ha iniziato anche la sua recitazione a teatro come protagonista in tantissime opere anche con temi importanti.

La Tittocchia è diventata molto famosa al pubblico televisivo nel 2000 quando è entrata a far parte del cast della soap opera Centovetrine, interprentando per 14 anni il personaggio di Carmen Rigoni. Poi nel 2005 e nel 2006 è stata inviata di Voyager. Nel 2008 ha interpretato il ruolo di Ombretta Maltesi nella soap opera Un posto al sole. Sempre nel 2008 ha partecipato al reality show La Talpa, uscendo alla prima puntata. Ma fece scalpore il suo lasciare il fidanzato Fabio Testi in diretta. Questo la portò a partecipare a tantissime trasmissioni per raccontare la sua storia.

Nel 2009 è coprotagonista del film tv Non smettere di sognare con Alessandra Mastronardi e Roberto Farnesi, interpretando il ruolo di Sandra Colombo, la conduttrice del talent show. Ebbe così tanto successo che l’anno successivo fu realizzata un serie TV ed Emanuela riprese il suo ruolo. Nel settembre del 2011 ha affiancato Claudio Baglioni nella conduzione della seconda serata di O’ Scià, il festival di musica leggera italiana. Inoltre nel 2015 le è stato consegnato il prestigioso “Premio Antonio De Curtis” che riconosce le qualità artistiche e umane degli attori. Questi anni sono stati ricchi di ruoli in molte pellicole, come L’esodo e Un figlio a tutti i costi.

Nel 2018 Emanuela Tittocchia ha condotto 32 puntate de Il boss delle pizze, trasmissione televisiva quotidiana sul mondo della pizza, in onda su Alice Tv. Inoltre ha condotto molti eventi, convegni e festival. Nel 2020, al Festival di Sanremo, si è occupata della direzione organizzativa dello show del palco di Piazza Colombo. Ha curato la direzione artistica dell’Opening Sanremo 2020 ed è stata la conduttrice di Casa Sanremo.

Infine è stata ospite in molti programmi TV, come ad esempio Buona Domenica, Pomeriggio 5, Domenica 5 e Mattino 5. Inoltre è stata spesso ospite e commentatrice nella trasmissione Tiki Taka e nel 2018 nella trasmissione Casa Russia dedicata ai Mondiali di Calcio del 2018.

Eccoci alla sua vita privata…

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Emanuele Tittocchia, possiamo dire che è stata spesso al centro del gossip. Infatti molte sue ospitate nei programmi televisivi sono state dovute ai suoi amori, o meglio alla fine delle sue relazioni.

Partiamo dal più famoso: Fabio Testi. Nel 2008 ha avuto una relazione con lui e, come abbiamo accennato prima, lo lascò in diretta TV mentre si trovava nel reality show La Talpa. A quanto pare la causa scatenante di tutto questo fu una foto che ritraeva l’attore con un’altra donna. Tra l’altro nel 2017 confessò che proprio durante il periodo della rottura aveva scoperto di essere incinta proprio di lui e di aver perso il bambino qualche settimana dopo. Finita la storia con lui è stata paparazzata con Thyago Alves, ma la relazione è finita a causa del rientro del modello in Brasile.

Altra relazione famosa (e travagliata) è stata quella nel 2017 con l’ex concorrente del Grande Fratello, Biagio D’Anelli. Il motivo principale della loro rottura è stata a quanto pare l’infedeltà di lui. La loro storia è stata molto raccontata nei salotti di Barbara D’Urso. Nonostante questo, i due sono rimasti in buoni rapporti.

Emanuela Tittocchia ha avuto una relazione anche con l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e donne Mariano Catanzaro. Sembrava una bella storia fino a quando lei, a Pomeriggio Cinque, non ha confessato di essere stata vittima di lui. Lo ha accusato di essere stato un bugiardo e traditore.

Dove seguire Emanuela Tittocchia: social e Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Emanuela Tittocchia, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram. L’account vanta oltre 113 mila follower.

Nel profilo troviamo molti scatti riguardanti le sue ospitate in TV e i suoi lavori. Ma ci sono anche foto di sponsoriazzazioni e come modella.

Non mancano anche post riguardanti la vita privata e quotidiana.

E visto che adesso è una dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, ecco la sua esperienza nel programma…

Emanuela Tittocchia all’Isola dei famosi 2021

Emanuela Tittocchia è una dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021. Il programma, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, ha iniziato la messa in onda lunedì 15 marzo. E come inviato c’è Massimiliano Rosolino. Mentre come opinionisti troviamo Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Tra il gruppo degli Arrivisti, Emanuela ha rilasciato le sue dichiarazioni prima di entrare ufficialmente nel reality. E non mancano stoccate rivolte ad alcuni dei naufraghi. Ecco le sue parole:

Roberto Ciufoli sembra un po’ morto. Francesca carina, dolce, bellissima, però anche lei sembra che stia sempre calma e tranquilla. Perché ha timore che qualcuno la possa nominare? Io la nominerò subito!

Ma conosciamo anche tutti gli altri naufraghi…

I concorrenti dell’Isola dei famosi 2021

Ecco chi sono tutti i naufraghi dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, iniziamo dalle donne:

La lista degli uomini è formata invece da:

Chi vincerà questa edizione dell’Isola dei famosi?

Vediamo adesso il percorso della Tittocchia nel reality…

Il percorso di Emanuela Tittocchia a L’Isola dei famosi

Emanuela Tittocchia fa il suo ingresso a L’Isola dei Famosi nella puntata in onda il 22 aprile 2021, insieme a Rosaria, Manuela e Matteo. Scopriamo come andrà la sua esperienza attraverso il suo percorso.

Sesta settimana

Emanuela Tittocchia è arrivata a L’Isola dei famosi e, oltre alla clip di presentazione, è stato mostrato un video in cui lei e gli altri tre Arrivisti hanno dato il loro parere sui naufraghi. A tal proposito lei ha avuto da ridire su Francesca e Roberto. In particolare con quest’ultimo ha avuto modo di discutere e lui è stato quello rimasto più infastidito dalle sue parole.

Settima settimana

(IN AGGIORNAMENTO)

