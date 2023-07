Concerto Harry Styles, una delle fan accampate minaccia le altre: “Se mi superate vi tiro un cazzotto”

NEWS

L’audio di una fan accampata da giorni per il concerto di Harry Styles verso le altre fan

Manca poco all’inizio del concerto di Harry Styles a Campovolo, si terra infatti questa sera. E sull’evento negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ci sono infatti delle fan accampate da giorni fuori dai cancelli per assistere al concerto e avere i posti migliori. Tra regole con numeri assegnati e appelli, le persone presenti hanno sfidato il caldo torrido di questi giorni per il loro idolo della musica.

Adesso sta per arrivare il momento tanto atteso e, come se non bastasse, su Campovolo si è riversato un temporale incredibile con pioggia battente e strade quasi allagate. Insomma, i fan sono passati dal sole che brucia al non sapere come ripararsi dalla pioggia. Ma non finisce qui, perché dal web arrivano aggiornamenti direttamente dai profili social e dai gruppi dei fan.

Così abbiamo saputo che la famosa “Fernanda number 6” ha avuto un problema all’ingresso. Proprio lei aveva scritto su Twitter che non l’avevano fatta entrare perché il suo biglietto risultava non valido. Disperazione sui social con la ragazza messicana che ha chiesto aiuto a chiunque perché le procurassero un biglietto valido in qualsiasi settore. Per fortuna tutto è andato per il meglio quando è riuscita a superare i controll. Ha scoperto infatti che il codice a barre si era solo danneggiato e quindi non riusciva ad essere letto.

Ma la cosa che sta facendo più scalpore nelle ultime ore riguarda un’altra fan di Harry Styles accampata da giorni fuori da Campovolo e l’audio che ha mandato su un gruppo alle altre fan. In pratica ha minacciato che avrebbe tirato un cazzotto a chiunque avesse tentato di sorpassarla dopo l’apertura dei cancelli.

“A noi ci sposteranno tutti nel boulevard venerdì alle 2. Quindi noi siamo già prima di voi. Qualsiasi cosa proverete a fare, qualsiasi cosa proverete a scavalcare, noi prima di voi ci entriamo. Perché noi abbiamo fatto la fila, le guardie che sono lì dalla mattina alla sera e pure la notte hanno già preso i nostri nomi, quelli dei capifila, quindi il mio, quello della Red, quello della Hollywood ecc. Quindi voi state tranquilli che se provate a superare, vi arriva un cazzotto raga.

A me fa imbestialire una cosa: quando io mi faccio il c**o per una cosa e chi non fa un c***o pensa di poterla fsre prima di me o anche meglio. Quindi voi prima di me non ci passate. Le guardie ve lo impediranno, ci hanno detto che ci scorteranno e il primo che prova a correre va in fondo alla fila, qualsiasi sia il suo numero. Il primo che corre cercando di superare me che ho fatto quattro giorni di fila e l’Erica che ce ne è fatti otto, vi giuro che vi vengo a cercare sotto casa ovunque c***o voi abitate”.