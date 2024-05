Giulia Salemi stuzzica Giulia De Lellis su Damante: lei svela se ci sarà mai un ritorno di fiamma

Social

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

Giulia De Lellis

A “Non lo faccio per moda”, podcast di Giulia Salemi, Giulia De Lellis è tornata a parlare di Andrea Damante. Ci sarà mai un ritorno di fiamma tra i due, come spesso ipotizzato dai fan, anche dopo l’ultima paparazzata? L’influencer svela come stanno realmente le cose.

Giulia De Lellis: i rapporti oggi con Damante

Tanti gli argomenti affrontati da Giulia De Lellis, durante la sua ospitata nel podcast “Non lo faccio per moda” di Giulia Salemi. L’influencer ha non solo spiegato chi sono le colleghe che l’hanno delusa, ma ha anche parlato della vita privata e delle sue relazioni finite. Dalla recente rottura con Carlo Gussalli Beretta (storia durata ben 4 anni) al precedente amore con Andrea Damante.

E proprio a proposito di Damante, recentemente sono stati paparazzati insieme e c’è chi ha pensato ci potesse essere un ritorno di fiamma. Giulia Salemi ha messo alle strette la sua ospite: “Ho letto Damellis is back”, ma Giulia De Lellis è stata chiara a riguardo. Non ci sarà alcun ritorno di fiamma tra loro, per poi precisare:

“No ragazze, questa persone nella mia vita c’è è ci sarà per sempre. Abbiamo avuto rapporti molto travagliati, divertenti, ci siamo odiati ma anche tanto amati”, ha fatto sapere Giulia De Lellis.

Sempre a proposito di relazioni l’influencer ha ammesso che è stata sempre lei a lasciare (e non è stato di certo facile), ma che non ha trovato ancora la persona per cui vale la pena fare delle rinunce:

“Sono stufarella, mi annoio anche, sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare e scoprire. Ancora non ho trovato quella persona per cui valga la pena fare delle rinunce per tanto tempo e restare. Poi ci provo sempre, credo nell’amore, non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche”.

Non solo, perché anche se ha scritto un libro dove parla di un tradimento subito, Giulia De Lellis ha ammesso che anche a lei è capitato di tradire durante una frequentazione, non una relazione vera e propria. Ha fatto sapere che in quel caso non c’era esclusività: “Non ho mentito, ho omesso”.

Recentemente invece Giulia De Lellis è stata pizzicata accanto a Giano Del Bufalo, ma nessuno dei due ha mai confermato apertamente la storia.