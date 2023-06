NEWS

Andrea Sanna | 11 Giugno 2023

Giulia Salemi

Parla un amico di Giulia Salemi

In questi giorni si sta tanto parlando anche di una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, mai confermata. Dagospia è certo che i due stiano temporeggiando prima di dare l’ufficialità. Tra dubbi e indizi social che lasciano sospettare i fan, nei giorni scorsi il parrucchiere che si è occupato dei look dei due ha fatto sapere che in realtà vanno d’amore e d’accordo.

Crisi scongiurata dunque? Si direbbe proprio di sì! Oltretutto ora a parlare è anche un amico di Giulia Salemi, nonché assistente di Simona Ventura, di nome Domenico. Sebbene non sia un personaggio noto, è conosciuto tra i vip per essere un organizzatore di eventi.

Ora si trova a Formentera con altri personaggi noti per l’evento Vip Champion. A 361 magazine ha rivelato la verità su come stiano davvero le cose tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. È davvero un periodo complesso per la coppia come sostengono alcuni?

Da Formentera Domenico oltre a placare i gossip di una presunta vicinanza tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Accardi, ha approfittato di chiarire il tutto. Si è sentito in dovere di smentire le voci della rottura per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

L’amico di Giulia Salemi ha fatto sapere che l’influencer italo persiana e l’ex velino sono distanti solo per questioni lavorative, ma andrebbero in realtà d’amore e d’accordo. Secondo quanto riportato quindi la loro relazione procede a gonfie vele: “Sono distanti fisicamente ma uniti con il cuore”, ha detto Domenico.

Ora non ci resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e spegnere definitivamente queste voci. In ogni caso però li ricordiamo insieme anche alla festa di compleanno di Alberto De Pisis. Questo dunque dovrebbe essere un buon motivo per ribadire ancora una volta che tra loro va tutto per il meglio.