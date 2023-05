NEWS

Nicolò Figini | 30 Maggio 2023

Il rumor su Pierpaolo e Giulia Salemi

Continua la lista degli ex vipponi che potrebbero essere in crisi. Da ieri sera si parla moltissimo della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo si è lasciato andare a un lungo sfogo nella notte, il quale poi è continuato anche nella giornata di oggi dopo le risposte social di Oriana. In seguito è giunta notizia di una presunta crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Adesso, però, gira voce che Giulia Salemi si sia lasciata con Pierpaolo Pretelli.

I fan sono in allarme e si stanno chiedendo cosa ci sia di vero. Le segnalazioni che li vedono insieme sembrano essere tante, ma in queste ore Dagospia ha rilasciato una indiscrezione importante. Sul sito, infatti, ha parlato di “ex signor Salemi“. Ecco tutto il discorso:

“Dandolo flash! Al borgo delle perse a Milano Pierpaolo Pretelli, ex signor Salemi, ha spopolato nel mondo gaio. Fan club in delirio. Si suppone che Pretelli e la sua fidanzatina social Giulia Salemi si siano mollati. Solo strategia mediatica? Ah, non saperlo”.

Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni senza alcuna base certa. Soltanto i due diretti interessati, se decideranno di parlare apertamente, potranno smentire o confermare la loro eventuale separazione. Al momento non possiamo fare altro che attendere maggiori informazioni.

Nel caso in cui dovessimo avere ulteriori dettagli in merito a questa presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Nel frattempo, quindi, vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi tante altre news. Fateci sapere anche la vostra opinione tramite un commento.