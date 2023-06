NEWS

Andrea Sanna | 11 Giugno 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

Il padre di Antonella Fiordelisi interviene

E dopo la crisi degli Oriele (ora rientrata), ad attirare l’attenzione è un’altra coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Ovvero quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A differenza di Oriana e Daniele che per diversi giorni hanno monopolizzato i social con frecciatine reciproche, qui è accaduto qualcosa di diverso.

Questo perché Antonella Fiordelisi in questi giorni ha pubblicato delle frasi criptiche, lasciando like qua e là su Twitter e riportando frasi un po’ tristi. Non ha mai ammesso però di essere in crisi con Edoardo Donnamaria. Poi la storia Instagram sulle mancate celebrazioni pubbliche dei mesi insieme, che l’influencer ha commentato così: “Lo sapete che non è tipo da festeggiamenti”. Successivamente un tweet sul non voler elemosinare attenzioni da nessuno. Così come anche l’incoraggiamento da parte di alcune fan.

Pensieri questi che, sebbene né Antonella Fiordelisi né Edoardo Donnamaria non ne abbiano parlato, lasciano supporre che i due stiano affrontando una situazione delicata. Intanto a dare un po’ di tranquillità ai fan in agitazione sui social network è stato il padre dell’ex vippona, che su Twitter ha pubblicato questo pensiero: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile, ma è vero #donnalisi”.

Il tweet del padre di Antonella Fiordelisi ha fatto il giro del web e i più si chiedono cosa sia accaduto realmente. Al contempo tutti si augurano però che le cose possano risolversi nel migliore dei modi.

In ogni caso sempre oggi Antonella Fiordelisi è tornata ancora una volta sui social, esprimendo un pensiero molto chiaro:

“In questi giorni come avrete visto non sono stata tanto bene, anche se ho lavorato tanto. Mi sono un po’ destabilizzata per cose che sono successe. Però alla fine uno si deve concentrare sulle cose importanti e non sulle sciocchezze: E quindi adesso basta. È arrivato il momento di stare su. Qualsiasi cosa succeda anche a voi ragazze, non fatevi destabilizzare da niente. Pensate ai vostri obiettivi e al vostro lavoro”, ha detto Antonella Fiordelisi.

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi pic.twitter.com/6XqAC27ZZU — disagiotv (@disagio_tv) June 11, 2023

Prima di lanciare falsi allarmi su possibili crisi in atto o altro, attendiamo che siano Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a parlarne nel caso volessero farlo pubblicamente.