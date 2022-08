1 Crisi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due ex Vipponi come è ben noto si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 5 e dopo la fine del reality hanno dato ufficialmente il via alla loro storia d’amore. Col passare dei mesi la coppia si è mostrata affiata e complice sui social, al punto che da qualche settimana si parla anche di presunte nozze. Proprio poche ore fa Dagospia ha svelato che Giulia e Pierpaolo sarebbero in procinto di sposarsi, e in merito il portale ha scritto:

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo”.

Ciò nonostante nella giornata di ieri i fan dei Prelemi si sono preoccupati per la coppia, quando qualcuno ha iniziato a ipotizzare che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fossero in crisi. Tutto è iniziato quando qualche ora fa l’ex Velino ha festeggiato il suo compleanno. Sui social tuttavia l’influencer non ha scritto nessuna dedica per il suo compagno e la cosa ha insospettito i fan. Adesso però un video postato proprio da Giulia ha spazzato via le voci di crisi. Pare infatti che tutto proceda a meraviglia tra la Salemi e Pretelli, e il silenzio delle ultime ore secondo i più sarebbe riconducibile a uno scherzo de Le Iene. Ad accentuare questa teoria c’è il fatto che nel filmato si sente Pierpaolo chiamare la sua fidanzata “falsa”, segno dunque che potrebbe essere stato vittima nuovamente del programma.

Nel mentre ieri sera è arrivata una news sul futuro lavorativo di Giulia. Pare infatti che l’ex Vippona possa arrivare al GF Vip 7 con un ruolo inedito. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.