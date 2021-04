1 Il rapporto tra Giulia Salemi e Ariadna Romero

L’amore tra l’influencer italo-persiana e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. Tanto che Giulia Salemi ha anche conosciuto il figlio di lui e Ariadna Romero. Ne ha parlato, di questo e molto altro, durante un’intervista all’interno del settimanale Nuovo, come riporta anche il sito GiuseppePorro. Scopriamo, quindi, cosa ha detto circa l’incontro con Leo e i rapporti con la Romero:

Leo è bellissimo! Tra noi stato amore a prima vista. Con Ariadna, poi, siamo in buoni rapporti: lei è stata davvero molto gentile e mi ha fatto capire che c’è la volontà di venirsi incontro.

Nella loro vita, al momento, per fortuna regna molta tranquillità e tantissimo amore. Con il proseguire della chiacchierata, quindi Giulia Salemi ha raccontato anche della specie di convivenza che stanno sperimentando lei e il suo compagno:

La nostra convivenza è divisa tra la mia casa di Milano e la sua di Roma, ma quando c’è la voglia di vedersi si può fare tutto. Stiamo cercando di trovare la quadra: lui è papà ed è giusto che la priorità sia il piccolo Leonardo.

Oltre alla convivenza e ad Ariadna Romero, quindi, Giulia Salemi ha risposto anche di cosa pensa delle critiche che, soprattutto il web, lancia nei confronti della sua relazione con Pierapolo. Ecco, perciò, le sue parole:

Il tempo darà tutte le risposte. Per ora voglio concentrarmi solo sull’amore delle tante persone che ci sostengono.

Esattamente, perché non sono soli. Tantissimi follower supportano il loro amore e la loro storia. Di recente, inoltre, l’influencer ha anche raccontato di come vanno le cose con la famiglia di Pierpaolo. Lo sappiamo, all’inizio sono state abbastanza travagliate, ma adesso? Cos’è successo con l’uscita della coppia dal Grande Fratello Vip? La situazione si è sistemata o no? Continuate a leggere per scoprirlo…