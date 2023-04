NEWS

Il 3 aprile è una giornata importante per i concorrenti del GF Vip 7. Questo perché stasera scopriremo finalmente chi è il vincitore di questa edizione del reality show di Canale 5. Prima di questo momento importantissimo, però, scopriremo chi tra Alberto De Pisis e Milena Miconi raggiungerà gli altri finalisti.

Ebbene sì perché i due vipponi hanno dovuto affrontare in settimana l’ultimo televoto a disposizione prima di raggiungere la finalissima. Entrambi si sono contraddistinti per educazione, pacatezza e rispetto, come è stato spesso sottolineato nel corso dei vari appuntamenti del GF Vip 7.

Alberto De Pisis, però, a differenza di Milena Miconi, è entrato nella Casa più spiata d’Italia il 19 settembre ed è riuscito a resistere fino alla finale (con lui anche Nikita Pelizon lo stesso giorno, mentre Giaele De Donà il 22). La showgirl, invece, ha fatto il suo arrivo al GF Vip 7 il 12 dicembre e oltre ad aver superato diversi televoti, ha raggiunto l’ambita serata della finale.

Ma torniamo alla serata di questa sera. Oltre alle tante sorprese in serbo per i vipponi, siamo venuti a conoscenza anche del primo televoto della serata. Tra Alberto e Milena a raggiungere la finale del GF Vip 7 è… Alberto. Quindi ciò significa che Milena è stata eliminata.

Per quanto riguarda le percentuali di voto Alberto ha raccolto il 52% di voti, mentre Milena il 48%. Dunque X si aggiunge ai già finalisti Oriana, Micol, Giaele, Tavassi e Nikita. Siete contenti di questo responso? Diteci la vostra e continuate a seguirci per altre news!