NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

Sonia Bruganelli contro i Vipponi del GF Vip 7

Non è un mistero ormai che Sonia Bruganelli non prova simpatia verso alcuni Vipponi del Grande Fratello Vip 7. In particolare a finire nel mirino dell’opinionista sono stati Luca Onestini e Oriana Marzoli, con la quale solo alcune ore fa ha avuto uno scontro. Ieri sera infatti nel corso della diretta la moglie di Paolo Bonolis ha definito l’influencer “mitomane”, affermando: “Oriana, stavo cercando la tua definizione sul dizionario: ‘mitomane‘: tendenza ad accettare come realtà, in modo più o meno volontario e cosciente, i prodotti della propria fantasia e raccontarli come veri. Con lo scopo di attirare su di sé l’attenzione altrui a soddisfare così la propria vanità. […] La biondina è in preda alla mitomania. Lei è davvero convinta. Lei è molto divertente, come lo sono i pagliacci o gli attori che non recitano nemmeno tanto bene”.

In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Su Twitter infatti Sonia Bruganelli ha ritwittato dei post in cui alcuni fan del reality show attaccano proprio Luca Onestini, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Uno dei messaggi recita: “Tutti e tre non fanno un cervello poverine, sono talmente vuote e prive di contenuti che devono rompere il ca**o a Ginevra”. Un altro post condiviso dalla Bruganelli invece afferma:

“Il mestierante sfigato con le sue fedeli ancelle ancora più sfigate. Alla poraccitudine purtroppo non c’è mai fine, che imbarazzo”.

Il mestierante sfigato con le sue fedeli ancelle ancora più sfigate Alla poraccitudine purtroppo non c’è mai fine, che imbarazzo 💀#gfvip #nikiters #gintonic #donnalisipic.twitter.com/6bpE7ke48j — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 24, 2023

Pare dunque che Sonia Bruganelli abbia le idee ben chiare su Luca Onestini, Oriana Marzoli, Nicole Murgia e Giaele De Donà. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime dirette del Grande Fratello Vip 7? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul reality show, e non solo.