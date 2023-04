NEWS

Nicolò Figini | 21 Aprile 2023

La risposta di Giulia Salemi ai rumor

In queste ultime ore si è diffuso sul web un video in cui Pierpaolo Pretelli balla con un’altra ragazza. Ecco perché i fan hanno iniziato a pensare che ci potesse essere aria di crisi con Giulia Salemi. Quest’ultima, infatti, aveva pubblicato anche una fotografia con scritto: “L’unica cosa tossica di cui hai bisogno nella tua vita è il botox. Lascia stare tutto il resto“.

In molti si sono chiesti cosa stesse accadendo tra loro. Non era arrivata alcuna risposta fino a qualche minuto fa. Ovvero quando Giulia ha pubblicato una Story su Instagram all’interno della quale si abbraccia con il fidanzato. Questo scatto dovrebbe mettere tranquillità tra i follower. Tra l’influencer e l’ex velino non ci sono problemi e la crisi di qualche tempo fa è pienamente superata.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme

Nel frattempo, si sta parlando di Giulia Salemi anche in relazione al suo futuro lavorativo. Un ex vippone, Marco Bellavia, potrebbe aver fatto un grosso spoiler involontario in merito alla prossima edizione del Grande Fratello. Queste le sue parole:

“Vorrei ringraziare personalmente Giulia Salemi. Ringraziarla e augurarle buon lavoro, perché come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che verrà promossa opinionista appunto del Grande Fratello. Quindi le auguro ogni bene e grazie Giulia.

[…] In quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Penso che sia la più grande scoperta di questa edizione del GF. Brava nell’uso delle parole, adatte al momento giusto. Brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta”.

Cosa accadrà non sappiamo cosa accadrà. La cosa certa è che la vita privata di Giulia Salemi va a gonfie vele. Continuate a seguirci per tante altre news.