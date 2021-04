Giulia Salemi risponde alla richiesta di Selena Gomez a Mario Draghi

2 L’ironia di Giulia Salemi

Giulia Salemi risponde a distanza alla proposta di Selena Gomez. Nelle ultime ore la popstar ed attrice è finita in tendenza su Twitter a causa di una nobile iniziativa, che ha generato però una serie di polemiche. La Gomez ha infatti utilizzato i suoi seguitissimi canali social (solo su Instagram conta più di 222 milioni di seguaci) per chiedere ai leader di tutto il mondo di donare le dosi di vaccino in più alle popolazioni e alle persone più bisognose.

“Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino COVID-19 alle persone che ne hanno più bisogno. Draghi, possiamo contare su di te?“, sono le parole utilizzate da Selena. Tra le tante risposte alla proposta della popstar c’è anche quella ironica di Giulia Salemi.

“Hi Sely…credo tu sia informata male – ha scritto l’ex vippona – Qui in Italia non avanza nulla anzi se proprio te lo devo dire in napoletano “stamm inguiati”. Love you Giuly“. Una risposta ironica quella della Salemi che però ha trovato l’appoggio di tanti utenti. Negli ultimi giorni Giulia, che dopo il Grande Fratello Vip conduce il programma Salotto Salemi su Mediaset Play, ha parlato di un momento buio della sua carriera e ha condiviso pubblicamente ciò che le è accaduto.

