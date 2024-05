Pietro Fanelli, la fidanzata sbotta contro L’Isola e Vladimir e parla di “regole violate”

Social

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Non ci sta Alessandra, la fidanzata di Pietro Fanelli. La ragazza è sbottata sui social e si è scagliata contro L’Isola dei Famosi e Vladimir Luxuria. Nel suo discorso ha fatto riferimento ad alcune “regole violate”. Ecco cosa ha detto.

Sbotta la fidanzata di Pietro Fanelli

Non solo il duro sfogo di Francesco Benigno, così come quello di sua moglie. Anche la fidanzata di Pietro Fanelli ha avuto più di qualcosa da ridire su L’Isola dei Famosi e la conduttrice Vladimir Luxuria. Come noto il concorrente ha deciso di ritirarsi dal gioco. Tuttavia la produzione gli ha concesso la possibilità di tornare in playa per un ultimo confronto con la presentatrice e i suoi ex compagni.

Vladimir Luxuria non si è risparmiata verso Pietro Fanelli e gli ha tirato qualche bordata per i modi avuti. L’atteggiamento della presentatrice pare non sia per nulla piaciuto ad Alessandra, la fidanzata del ragazzo. Come ripreso da Biccy la dolce metaà del naufrago non si è risparmiata:

“Una ‘conduttrice’ che con scherno prende in giro un concorrente da lei fortemente voluto, definisce se stessa e il programma. Noi siamo orgogliosamente Anti-Eroi che siedono fieramente sul carro dei Vinti e andiamo a testa alta tra coloro i quali non hanno un minimo di profondità da poter capire le nostre parole e i nostri stili di vita.” Pietro, come hai detto tu “vince chi recita” e noi siamo troppo autentici per questo mondo pieno di maschere“.

In un’altra occasione poi la fidanzata di Pietro Fanelli ha parlato anche della lite tra il suo fidanzato e Greta Zuccarello. Ha invitato a osservare bene il video e notare come Pietro sia stato strattonato dalla sua ex compagna d’avventura. E ne ha sottolineato la reazione degli altri concorrenti:

“(…) Le urlano per fermarla “non allunghiamo le mani”. Eppure altri concorrenti sono stati puniti e squalificati per molto meno. Come mai a Greta che infrange il regolamento con atteggiamenti violenti non hanno dato una punizione? I perbenismi sono i peggiori! E se è vero che un reality deve essere “giusto”, allora dovrebbe esserlo per tutti!”

Nel suo discorso Alessandra ha difeso Pietro Fanelli e ha spiegato come ci siano stati finti buonisti, così come finta collaborazione e finta solidarietà, perché tutti pronti a pugnalarti alle spalle. “Regole infrante da alcuni e nessuno li ha puniti. Concetto di giustizia bistrattato, abusato e spogliato del suo vero e importante significato”, ha aggiunto.

Per le i concorrenti non avrebbero nemmeno ascoltato con attenzione le parole di Pietro Fanelli. E ha concluso con un’altra bordata: “Noi preferiamo essere veri ed emarginati, piuttosto che essere delle pedine”. Vediamo ora se, come accaduto con Francesco Benigno, la produzione deciderà di chiarire la sua posizione a riguardo.