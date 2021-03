3 Giulia Salemi su Tommaso Zorzi

L’amicizia tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi tiene banco ormai da settimane. La convivenza forzata all’interno della casa del Grande Fratello Vip non ha affatto portato bene ai due e al loro rapporto. Terminato il reality, Zorzi ha infatti definito concluso il suo rapporto con la Salemi e non sembra intenzionato a fare un passo indietro. Nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, il vincitore del GF Vip ha ribadito che per lui Giulia era una conoscente e non la reputava un’amica. Un’indiscrezione trapelata online ha inoltre parlato di un gelo tra i due nel dietro le quinte del programma condotto da Silvia Toffanin e di un mancato saluto.

Pochi minuti fa la Salemi era in diretta Instagram con il profilo del settimanale Chi. Tra i tanti argomenti toccati si è parlato ovviamente di Tommaso e l’influencer ha svelato se ci sarà possibilità di un chiarimento futuro. “Semmai ci dovesse essere un incontro dovrà essere fatto tra di noi e senza telecamere, anche se oggi mi sembra di percepire ci sia una chiusura totale – ha raccontato – Non ti so spiegare esattamente cosa sia successo, anche perché il mio pensiero su di lui l’ho sempre espresso ed è sempre stato positivo Abbiamo vissuto tante esperienze in questi anni, non ho mai detto di essere la sua migliore amica ma sicuramente l’ho sempre definito un mio caro amico“.

“Abbiamo tanti amici in comune, tante testimonianze, programmi televisivi fatti insieme, foto, video, di tutto e di più. Detto ciò il Grande Fratello paradossalmente non ci ha aiutato“, ha raccontato Giulia Salemi. Quest’ultima è poi tornata sull’annosa questione del libro, che sarebbe uno dei motivi che hanno portato ad uno strappo. “Pensavo di aver risolto l’argomento libro. Gli chiesi anche scusa per non averlo avvisato. Sono molto scaramantica e non l’avevo detto proprio a nessuno, nemmeno a mia mamma. Non ho alcun potere per far cambiare date d’uscita. Mi imputano dei poteri che non ho“.

“Mi è dispiaciuto che sia stato tirato fuori questo argomento insieme ad altri avvenimenti, però non ho voglia di soffermarmi perché non ti saprei neanche analizzare cosa è successo, come o perché. Prendo quello che è successo e faccio una riflessione mia sul fatto che ho sofferto all’interno della casa però nella sofferenza ho imparato anche a conoscermi meglio e a capire cosa devo migliorare nel mio approccio nei rapporti“, ha poi concluso. Giulia ha poi parlato dell’imminente esordio di Tommaso Zorzi come opinionista de L’isola dei famosi.

