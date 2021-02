1 La confessione di Giulia Salemi

Nella puntata del 27 febbraio 2021 tra gli ospiti di Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà una delle ultime eliminate del GF Vip: Giulia Salemi. Stando a quanto riportato da Biccy sono già uscite le prime anticipazioni e sembrerebbe che l’ex concorrente del reality, oltre ad affrontare e raccontare il suo amore per Pierpaolo Pretelli, guarderà per un attimo al passato.

Giulia Salemi, infatti, in base a quanto raccolto dal sito, tornerà a parlare di un periodo molto delicato della sua vita: “L’ex gieffina ha rivelato di aver vissuto una relazione tossica con un suo ex fidanzato”. L’influencer, in questo scioccante racconterà, infatti, di aver subito delle violenze da parte di questo ragazzo di cui ha preferito non fare il nome.

E sempre stando a quanto ricordato da Biccy, già in passato Giulia Salemi aveva fatto riferimento a questo episodio delicato anche in un’altra trasmissione televisiva. Durante un’ospitata a Vieni da me, programma di Caterina Balivo, ecco quanto dichiarato dall’influencer:

“Una volta un mio ex fidanzato mi ha dato uno schiaffo. La prima volta che un uomo è violento con voi, scappate, perché lo rifarà. Con me questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, la copertina era perfetta e allettante ma poi con l’alcol si trasformava. Ecco, state lontane da uomini che hanno dipendenze. Spero che il coraggio che ho avuto nel raccontare spinga tante donne a scappare e denunciare“.

Vedremo dunque se a Verissimo, Giulia Salemi rivelerà qualcosa in più circa questo spiacevole accaduto verificatosi anni fa. La fashion blogger non sarà l’unica ospite di Silvia Toffanin, dato che tra gli ultimi eliminati a raccontarsi in studio ci sarà anche Andrea Zenga. Appuntamento quindi a domani alle 16:10 su Canale 5!

Intanto le news sui concorrenti del GF Vip non sono finite qui…