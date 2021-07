Tu si que vales, alcuni fan presenti alle registrazioni rivelano il ruolo di Giulia Stabile

1 Il ruolo di Giulia Stabile a Tu si que vales

Da un po’ di tempo, grazie ad alcuni video e foto che giravano negli studi Elios, avevamo capito che la vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, sarebbe stata nella prossima stagione di Tu si que vales. All’inizio venne detto che avrebbe sostituito Belen Rodriguez, ma poi lei, dopo la gravidanza, è tornata subito a lavoro.

Si era pensato, a questo punto, che la ballerina l’avesse sotituita solo per la prima puntata, ma poi sono uscite altre notizie sulla presenza di entrambe. Ecco allora che è arrivata la notizia secondo cui Giulia avrebbe rivestito un ruolo nel backstage, parlando con i concorrenti e prendendo parte a varie cose che poi sarebbero finite sulla piattaforma Witty TV.

Oggi finalmente abbiamo la risposta a tutto grazie ad alcuni fan che ieri sera erano presenti alla registrazione di una puntata di Tu si que vales. In particolare una ragazza ha raccontato che Giulia Stabile presenta i talenti insieme a Belen Rodriguez, quindi una specie di co-concuttrice. Inoltre ogni tanto è protagonista di qualche siparietto, specialmente con i concorrenti della scuderia di Gerry Scotti.

La ragazza in questione ha anche raccontato quanta sintonia ci fosse tra Giulia e Belen. Le due, sedute vicine, durante la puntata hanno riso, scherzato, e in generale sia la showgirl che gli altri due conduttori (Martin e Alessio) hanno trattato Giulia come se fosse una figlia. Infine, la ballerina ha coinvolto tutto il pubblico durante la registrazione, facendolo divertire e regalando momenti di spensieratezza.

Ma rivediamo gli ultimi progetti di Giulia e cosa farà nei prossimi mesi…