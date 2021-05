Giulia rivela come vanno le cose con Sangiovanni fuori dalla scuola di Amici

1 Giulia Stabile e la storia con Sangiovanni

Amici 20 è ormai finito da quasi due settimane e gli allievi hanno ricominciato a vivere le loro vite, ma sicuramente in modo decisamente diverso rispetto a quando sono entrati nella scuola. Tanti di loro no si aspettavano il grande affetto da parte dei fan e il conseguente successo. Tra questi c’è ovviamente la vincitrice dell’edizione: Giulia Stabile. La ballerina sta quindi rilasciando molto interviste in cui ha modo di parlare del suo percorso, del suo passato e del futuro. Molto spesso risponde anche a domande riguardanti l’amore, poiché nella scuola di Amici ha iniziato una storia con il cantante Sangiovanni (secondo classificato), mostrando un amore puro che ha fatto sognare in tutti questi mesi.

A tal proposito, in un’intervista con Tgcom24, Giulia ha raccontato come procede la loro relazione fuori dal programma:

Abbiamo passato un po’ di tempo insieme fuori dalla casetta e va molto bene. Avevo un po’ paura, non per me perché io sono pazza di lui, ma per il contesto in cui è nato il nostro amore. Per fortuna, però, il sentimento è reciproco.

Al settimanale Grazia, invece, Giulia su Sangiovanni ha detto:

Sangiovanni è la persona più bella che abbia mai conosciuto. È uno che fa sentire bene gli altri. Posso dire che le cose tra noi stanno andando bene, ma vogliamo tenere la nostra storia lontano dai riflettori.

Anche il cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa storia d’amore. Ecco cosa ha detto…