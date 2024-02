Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In un recente video Luca Jurman si è scagliato contro alcuni concorrenti del Festival di Sanremo 2024.

Luca Jurman è solito lanciare critiche verso i concorrenti di Amici 23 ma questa volta ha preferito commentare il Festival di Sanremo 2024 e i concorrenti che prenderanno parte alla kermesse canora. Ci saranno tanti protagonisti del talent di Maria De Filippi in gara e ovviamente è partito da loro iniziando con Annalisa:

“Annalisa l’hanno messa dentro per forza, ma il brano cosa sarà? Un up-tempo? Allora non mi interessa visto che si parla della vocalità…

Sta cantando brani che potrebbe cantare chiunque, quindi perché Annalisa non ci porta una ballad che ci fa venire la pelle d’oca”.

Di Angelina Mango pensa che sia troppo “inflazionata“, mentre è preoccupato per quanto riguarda Alessandra Amoroso perché ritiene “abbia perso l’identità“. Non capisce il senso della presenza di Big Mama così come quello di Dargen D’Amico: “Perché ha fatto X Factor? Perché quando ci sono tanti altri artisti?“.

Luca Jurman, in seguito, ha anche avuto da ridire sulla presenza di Geolier a Sanremo 2024 e quando si è chiesto perché sia lì tra i Big qualcuno in chat gli ha risposto: “Perché è il più venduto“. All’ex insegnante di Amici però tutto ciò non interessa in quanto lui si concentra solo sulle canzoni: “Non lo so, chi se ne frega. A me interessa la canzone, questo non gli dà il diritto di andare a Sanremo“.

Poi ha menzionato due artiste del calibro di Loredana Bertè e Fiorella Mannoia: “Con tutta la televisione che stanno facendo li vedrei come ospiti e non in gara“. Desidererebbe dei talenti, anche non più giovani, che portassero qualcosa di nuovo sul palco dell’Ariston:

“Artisti nuovi che portino qualcosa di nuovo, fatto come Dio comanda. Anche nel rapper, ma qualcosa di nuovo. Dove ti sorprendi”.

Voi cosa ne pensate delle sue dichiarazioni? Siete d’accordo oppure avete delle opinioni diverse? Fatecelo sapere con un commento.