Sanremo

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Stando ad alcune ipotesi sul web Sangiovanni avrebbe ammesso il presunto tradimento vero Giulia Stabile nel brano per Sanremo 2024

Nelle ultime ore i giornalisti hanno ascoltato le canzoni di Sanremo 2024 che il resto d’Italia potrà sentire dal 6 febbraio 2024. Da uno stralcio di testo rilasciato sul web, molti utenti pensano che Sangiovanni abbia ammesso il presunto tradimento mentre era fidanzato con Giulia Stabile.

L’ipotesi sulla canzone di Sangiovanni

Nel lontano 2021 era stato divulgato un rumor secondo il quale Sangiovanni avrebbe tradito Giulia Stabile con un’altra ragazza. In tutti questi anni non è mai stato confermato nulla di tutto ciò, anche se i fan hanno sempre pensato che un fondo di verità ci fosse. Tutto ciò è andato a scemare con il tempo, ma oggi sul web se n’è tornato a parlare. Ma come mai?

La vicenda è partita nella giornata di ieri quando i giornalisti hanno ascoltato in anteprima le canzoni dei Big del Festival di Sanremo 2024. In tarda serata sono usciti i vari articoli con le opinioni e i voti, i quali sono andati dal 10 al 2 su alcune testate. Tra coloro che si sono classificati a metà, per qualcuno, c’è proprio l’ex cantante di Amici.

Sangiovanni porterà il brano “Finiscimi” che si preannuncia molto diverso da tutto ciò che ha fatto fino a questo momento. Pare che si tratti da una canzone più intima, una lettera d’addio struggente. E per tale ragione tutti i fan credono possa essere dedicata alla fine della relazione con Giulia Stabile. Ma ciò che ha fatto chiacchierare tutti è stato il pezzo di testo divulgato:

“Finiscimi / Fammi sentire quanto sono pessimo / quanto ti ho mancato di rispetto / non dicendoti la verità / Capiscimi / a mia discolpa dico che ero perso / Ho dato comunque tutto me stesso”.

Queste frasi si collegherebbero la presunto tradimento di Sangiovanni ai danni di Giulia Stabile, secondo alcune persone su Twitter. Tuttavia non ci sono conferme da parte del diretto interessato. Vedremo se nel prossimo futuro si esporrà maggiormente.