1 Le parole di Giulia Stabile

Sono ormai mesi che Giulia Stabile è nel cuore del grande pubblico. La ballerina di Amici 20 fin dal primo momento ha conquistato non solo i professori, ma anche i telespettatori, al punto che in molti la vedono come potenziale vincitrice di questa edizione. Nel corso dei mesi infatti Giulia non è mai stata messa in discussione, e la stessa Alessandra Celentano, che come è noto è sempre molto critica verso i concorrenti, ha sempre riconosciuto il talento naturale dell’alleva di Veronica Peparini.

Tuttavia in queste ore è emerso online un vecchio post Facebook di Giulia Stabile, che non è passato inosservato. Come si evince infatti la fidanzata di Sangiovanni ha sempre seguito il talent show di Maria De Filippi, e solo qualche anno ha preso le difese di Vittoria Markov una vecchia ballerina del programma. A criticare la concorrente in quell’edizione era stata proprio Alessandra Celentano e a quel punto Giulia si è schierata dalla parte di Vittoria. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Povera. Io non guardo il suo fisico quando balla, lei è una dei pochi ballerini di Amici di quest’anno che ti emozionano. Io adoro la maestra Celentano ma penso che in questo caso sia stata un po’ troppo dura e non abbia fatto caso ai sentimenti di Vittoria”.

Nonostante dunque Giulia Stabile abbia sempre rispettato e stimato Alessandra Celentano, in quella particolare occasione la ballerina prese le difese di Vittoria Markov. Nel mentre qualche giorno fa proprio Sangiovanni ha parlato della prima volta in cui ha capito di essere innamorato di Giulia. Rivediamo le sue dichiarazioni.