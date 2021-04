Giulia e Veronica Peparini si conoscevano prima di Amici? Spunta sul web un vecchio VIDEO

1 Giulia Stabile nella scuola di Veronica Peparini

Molto amata dal pubblico, dai giudici, ma anche dagli avversari e da tutti i professori, Giulia Stabile ha fatto un grandissimo percorso di crescita nella scuola di Amici 20. Il merito è anche della sua maestra, Veronica Peparini. L’insegnante ha creduto in lei sin dai casting nella prima puntata e l’ha messa alla prova in tante coreografie diverse in tutti questi mesi.

Ma sembra che Giulia e la maestra Peparini si conoscessero già e un vecchio video spuntato sul web lo dimostrerebbe. Il video proviene dal profilo Instgram dell’insegnante e coreografa e risale al 30 settembre 2020 (data in cui è stato pubblicato). Ma le immagini potrebbero essere più vecchie. Nel post Veronica Peparini ha scritto:

Stavolta anche io voglio pubblicare un po’ di video, sono 7 e vorrei li guardaste tutti, perché a lezione ci sono sempre tante persone diverse, che si danno alla danza, persone brave che è giusto far vedere. Grazie a tutti! Vi voglio bene.

E proprio in uno di questi, il terzo per l’esattezza, appare anche Giulia Stabile.

In realtà non c’è niente di strano, perché si tratta di uno stage di danza che le accademie importanti (come quella di Veronica Peparini) organizzano per gli allievi di altre scuole artistiche. Sono un momento di confronto, di insegnamento superiore e di possibilità per chi vuole fare di questa disciplina qualcosa di importante per la vita, come farla diventare un lavoro.

Giulia Stabile non è la prima né l’ultima della scuola di Amici che partecipa a progetti di questi tipo. E probabilmente la Peparini l’ha voluta proprio perché aveva già visto in passato il suo potenziale.

Comunque, a proposito di Amici, anche per Giulia e Veronica la gara del talent ha preso un’altra piega…