Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 22. Durante questo imperdibile appuntamento ci sono stati alcuni momenti emozionanti, come l’omaggio commovente di Samuel a Mike Bird e l’emozionante coreografia realizzata da Giulia Stabile ed Elena D’Amario per le donne in Iran. In settimana abbiamo visto le due ballerine preparare in sala questo ballo e lasciarsi travolgere dall’emozione. L’intenzione era quella di voler trasmettere un messaggio importante e ci sono riuscite.

Tutto è cominciato da una lettera giunta alla redazione di Amici letta da Giulia Stabile ed Elena D’Amario in saletta. La mittente è una ragazza iraniana, che vive in Italia da 20 anni. Così la conduttrice ha letto un piccolo stralcio del contenuto del lungo messaggio in cui si raccontava la delicata situazione che le donne stanno affrontando. La giovane sostiene che il talent potrebbe essere un mezzo di comunicazione importante, attraverso la danza in questo caso, per far conoscere cosa sta accadendo e mostrare in qualche modo vicinanza.

Così Giulia Stabile ed Elena D’Amario hanno accolto questa richiesta, che va ad aggiungersi al commosso messaggio di Giulia Salemi nei giorni scorsi e alle tante manifestazioni in tutto il mondo in onore della libertà delle donne in Iran e di Mahsa Amini, brutalmente uccisa perché non indossava correttamente il velo. Shervin Hajipour, cantante del Paese, ha scritto Baraye, una canzone che parla proprio di questo momento storico difficile.

E su questo brano Giulia Stabile ed Elena D’Amario ne hanno realizzato una coreografia (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO). Sarebbe dovuta essere presente anche Francesca Tocca, ma a causa di un infortunio non ha potuto esibirsi. La coreografia ha emozionato e commosso tutti. Un messaggio forte e importante da parte delle due ballerine e di Amici.

