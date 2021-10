1 Parla l’ex compagno di classe di Giulia Stabile

Nell’ultimo anno abbiamo imparato a fare la conoscenza di Giulia Stabile. Come sappiamo la ballerina ha partecipato ad Amici 20 e proprio all’interno del talent show di Maria De Filippi ha saputo conquistare il cuore del pubblico, che l’ha così portata alla vittoria del programma. Attualmente Giulia è tornata a far parte del cast della trasmissione, stavolta però nel corpo di ballo dei professionisti. In queste ore tuttavia sul web è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere.

A parlare su TikTok infatti è stato Riccardo Eustor, ex compagno di classe di Giulia Stabile. Il ragazzo ha così mostrato una foto della ballerina ai tempi della scuola e in più ha svelato in che rapporti erano. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Webboh:

“Sei stato compagno di classe di Giulia Stabile? Sì. Eravate amici? Certo che no. Nonostante fossi gentile con lei, gli stavo sulle pal*e. Ci ho parlato poche volte perché non gli stavo simpatico. Non è mai venuta ad un mio compleanno perché si allenava sempre e ora posso dire che nonostante tante rinunce, ora è finalmente felice. Prima tutti gli remavano contro perché nessuno credeva in lei. (…) Una persona che veniva perennemente presa in giro alle medie, è normale che sia ansiosa e stia male. E no, non esasperava nulla. (…) Lei avrà una bellissima vita davanti a sé, un bellissimo ragazzo e le auguro il meglio. Non fatemi arrabbiare dicendo che la sua risata è finta: anche in classe lei ridacchiava in quel modo per spezzare le situazioni di tensioni che si creavano attorno a lei. Non finge, state dicendo una caz**ata“.

Tuttavia l’ex compagno di classe di Giulia Stabile, a seguito delle sue dichiarazioni, è finito al centro della polemica. Diversi utenti infatti hanno accusato Riccardo di voler sfruttare la popolarità della ballerina e di essere stato uno dei bulli che la tormentavano e così il tiktoker è stato costretto a intervenire nuovamente. Leggiamo le sue dichiarazioni.