Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Emma Marrone

Emma blocca la sua esibizione

Protagonista anche lei insieme tanti altri artisti del Tezenis Summer Festival, Emma Marrone si è presentata sul palco più carica che mai. La cantante, amatissima dal pubblico, ha regalato energia e tanta bella musica ai presenti, quando a un certo punto è stata costretta a interrompere la sua esibizione.

Emma Marrone si è resa conto che davanti a lei stava succedendo qualcosa di strano tra la folla. Ha notato delle persone dimenarsi e chiedere aiuto. Così l’artista ha bloccato la performance per capire il da farsi: “Stop, fermi, fermi, fermi…c’è qualcuno che si sente male, fermi. I ragazzi mi chiedevano di fermare. Può venire qualcuno? Ragazzi stanno arrivando… allargatevi, fate spazio”, ha detto la cantante un po’ preoccupata.

Con queste le parole Emma ha fermato immediatamente la sua esibizione, sincerandosi poi che tutto andasse per il meglio e filasse liscio. Poi sempre la Marrone ha sollecitato l’arrivo tempestivo dei soccorritori, che da lì a poco sono giunti sul posto.

. @MarroneEmma che ferma l’esibizione perché una persona nel pubblico si sente male 😭❤️#TezenisSummerFestival pic.twitter.com/Xt3vOO1YfY — giuseppe 🌍 (@princesadoidaa) June 16, 2023

A Emma, così come a molti altri artisti, non è di certo la prima volta che capita di dover interrompere un concerto a causa delle persone in preda a un malore improvviso. Pensiamo per esempio al concerto benefico Una, Nessuna, Centomila, dove le artiste (la Marrone compresa) hanno dovuto stoppare più volte la serata per via di diversi malesseri tra i presenti.

Durante lo stesso evento, per esempio, anche Piccolo G, reduce dall’esperienza di Amici 22, si è ritrovato nella medesima situazione della Marrone. Al giovane cantautore è stato chiesto di fermarsi per lo stesso motivo: qualcuno tra il pubblico è stato male.

il cazzo di cosa succede dov’è bug pt2 con l’autotune annesso solo un amiciano poteva regalarcelo pic.twitter.com/guIxwXCSCm — jade (@firsthoughtx) June 16, 2023

Entrambe le situazioni non sono sfuggite al pubblico da casa che, sui social, ha commentato l’accaduto con protagonisti Emma Marrone e Piccolo G. Quel che conta, ora, è che le persone che non sono state bene siano riuscite a riprendersi in tempi brevi.

