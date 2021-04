1 La foto di Giulia Stabile

Una delle concorrenti più amate e seguite di Amici 20 è certamente Giulia Stabile. Fin dalla prima puntata la giovane ballerina con la sua risata, con la sua simpatia e con il suo talento ha conquistato il cuore del pubblico e del web, e sono in molto oggi a sostenerla. Nel corso del pomeridiano come sappiamo Giulia ha sempre convinto anche gli insegnanti di ballo, non venendo mai messa in discussione. Per questo motivo Veronica Peparini, maestra della Stabile, ha deciso di concederle un posto per il Serale e ad oggi dunque l’allieva del talent show concorre per la vittoria del programma.

All’interno della scuola, come è noto, Giulia ha anche iniziato una relazione con Sangiovanni, e sono in molti a seguire questa amata coppia. Il pubblico intanto si chiede se sarà proprio la Stabile a trionfare quanto meno nel circuito danza della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate del Serale, vediamo cosa è accaduto in queste ore.

Giulia Stabile infatti è finita al centro dell’attenzione mediatica, quando è spuntata online una sua foto da bambina. Il tenero scatto della concorrente di Amici, postato sui suoi canali ufficiali, ha immediatamente conquistato il web. Ecco l’immagine che sta facendo il giro dei social:

La foto di Giulia da bambina ha letteralmente fatto impazzire il web, e in queste ore i fan della ballerina stanno continuando a supportare a sostenere l’allieva della Peparini. Che la Stabile sia una delle possibili vincitrici del talent? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.