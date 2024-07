Secondo un presunto retroscena lanciato da Very Inutil People ci sarebbe stata una lite tra Fedez e Chiara durante il ricovero in ospedale

Spunta un nuovo presunto retroscena sui Ferragnez. Stando a quanto si apprende infatti pare che Fedez e Chiara avrebbero “litigato mentre lui si trovava ricoverato in ospedale”.

Il presunto retroscena su Fedez e Chiara Ferragni

Nei giorni scorsi è passata in sordina probabilmente l’indiscrezione lanciata da Very Inutil People su Fedez e Chiara Ferragni. Forse perché i più si sono invece concentrati sulla gravidanza dell’ex del rapper, Giulia Valentina e del commento alla notizia da parte proprio dell’imprenditrice digitale.

Ma in questo periodo per Fedez e Chiara Ferragni è un periodo decisamente molto movimentato, a seguito non solo dei numerosi pettegolezzi, ma anche del recente ricovero in ospedale del cantante, che tanto ha preoccupato i fan. A causa di una nuova emorragia interna ha dovuto trascorrere alcuni giorni in clinica, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio.

Proprio dunque questo lasso di tempo, però, secondo Very Inutil People sarebbe successo qualcosa tra Fedez e Chiara Ferragni. E non facciamo riferimento alle presunte frecciate social che ci sono state. Il portale web ha lanciato un aneddoto, in cui i due sarebbero stati protagonisti di una lite telefonica tra i Ferragnez:

“Durante l’ultimo ricovero Fedez ha litigato al telefono con Chiara davanti a diversi testimoni. Pare, e dico pare, perché questo è quello che mi è stato riferito, che Fedez abbia accusato Chiara di non essere andata a trovarlo in ospedale”.

La storia Instagram di Very Inutil People su Fedez e Chiara Ferragni

Per ora si tratterebbe di un semplice rumor che non ha trovato alcun riscontro da parte dei diretti interessati. Sta di fatto che l’ex coppia continua a essere al centro dei pettegolezzi estivi, non solo per le frecciatine sui social e presunti flirt, ma anche per eventuali episodi come quello ripreso da Very Inutil People.

Staremo a vedere se stavolta Fedez e/o Chiara Ferragni decideranno di intervenire e chiarire anche questo punto. Novella2000.it in ogni caso è disponibile nel caso volessero farlo.