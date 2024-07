Deddy torna a essere Dennis e rivela con quale ex allievo di Amici 20 è rimasto in contatto: ecco le sue dichiarazioni

In questi giorni Deddy, ex allievo di Amici 20, ha fatto sapere di aver cambiato nome d’arte e di voler tornare a essere semplicemente Dennis. Il cantante nel mentre nelle ultime ore ha rivelato con quale ex allievo della sua edizione è rimasto in contatto.

Parla l’ex allievo di Amici 20

Senza dubbio in molti ricorderanno Deddy, protagonista di Amici 20. Proprio all’interno del talent show il cantante aveva conquistato il pubblico con la sua musica e dopo la fine della sua esperienza ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Di recente però, dopo un periodo lontano dalle scene, il giovane artista ha deciso di lasciarsi alle spalle il capitolo Deddy e di cambiare nome d’arte, tornando a essere semplicemente Dennis. In questi giorni dunque il cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Un altro nome, che anticipa un progetto del tutto inedito.

Nel mentre Dennis ha anche rilasciato una lunga intervista a TgCom24 e nel corso della chiacchierata ha spiegato come è nato il bisogno di tornare alle origini. In merito ha affermato: “È un bisogno che è venuto fuori nel tempo, mano a mano che le cose cambiavano. Le mie consapevolezze sono aumentate, fino ad arrivare a portare Dennis nella mia musica. In questi ultimi due anni di assenza mi sono concentrato su questo. Ho raccolto le canzoni, le emozioni e i pensieri per dare loro una forma”.

Ma non è finita qui. Nel corso dell’intervista infatti Dennis ha anche rivelato con quali ex allievi di Amici 20 è rimasto in contattato e a quel punto ha ammesso: “L’unica persona con cui non ho perso i contatti è Giulia Stabile, rimarrà per sempre la mia sorellina”.

Nel mentre Dennis adesso, dopo aver rilasciato il suo nuovo singolo, si concentrerà unicamente sulla sua carriera e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.