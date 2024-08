In queste ore sta succedendo qualcosa di molto particolare che ha messo in fermento tutti i fan di Giulia Stabile e Lazza. Ecco l’indizio che punterebbe a una loro collaborazione nel prossimo futuro.

Nuovo progetto per Giulia Stabile e Lazza?

Sappiamo che Giulia Stabile, ex allieva di Amici e attuale professionista nel talent, è molto legata ai concorrenti che passano per la scuola. Basta ricordare il fatto che creerà la coreografia del nuovo video di Sarah oppure il fatto che ha un’amicizia speciale con Holden, come lui stesso ha rivelato:

“Ci siamo conosciuti lì in casetta ad Amici. Essendo una professionista avevamo poco tempo di conoscerci e parlare. Però da quando è finito il programma ci siamo visti comunque e siamo molto amici. Abbiamo stretto in pochissimo tempo e sono molto contento di questa cosa“.

Giulia Stabile però ha tanti altri progetti per il futuro e sembra avere dei legami anche con artisti che non hanno nulla a che fare con Amici di Maria De Filippi. Qualcuno sta infatti ipotizzando che possa avere una collaborazione in corso con Lazza. La motivazione sta in un indizio che alcuni follower hanno notato all’interno della foto profilo di Instagram.

Il cantante di “Cenere” ha come immagine un toro rosso e in diversi hanno fatto caso che anche il produttore Drillionaire adesso ha la stessa fotografia. Così come Giulia, la quale ha aggiunto la figura dell’animale all’interno del proprio pallino con la sua foto.

La presunta collaborazione tra Giulia Stabile e Lazza

Cosa sta succedendo al momento non è ancora dato saperlo e dovremo aspettare notizie ufficiali. Tuttavia il sospetto i fan lo hanno ed è improbabile che tutto ciò sia stato fatto per puro caso. Rimaniamo in attesa di ulteriori notizie e nel frattempo vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news sui vostri personaggi preferiti.