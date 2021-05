1 Il regalo di Giulia Stabile

Con il suo talento e il suo carisma Giulia Stabile ha conquistato tutti. La vittoria ad Amici 20, sabato 15 maggio, vale tanto. Ha il sapore di rivalsa da tante situazioni passate. Molte di esse dolorose e difficili, che la ballerina si è trovata a vivere sulla propria pelle, seppur giovanissima.

Di questo e molto altro Giulia Stabile ha parlato a Fanpage.it. Ora che è tornata alla quotidianità, e si è portata a casa un montepremi totale di 237 mila Euro, la ballerina ha ammesso che ha intenzione di proseguire gli studi. Ma ha rivolto anche un pensiero alla famiglia. Al sito ha rivelato quale regalo farà a sua madre: «Comprerò una lavastoviglie a mamma (ride ndr). Sicuramente non ho intenzione di fare scelte affrettate. Li conserverò per il mio futuro».

Ha detto Giulia, sicura che questa sia la scelta sia la più saggia e corretta al momento. Ma ha tanti sogni nel cassetto e progetti che vorrebbe realizzare: «Il desiderio più grande è avere la certezza di poter vivere di questo, ho tanti piccoli obiettivi, per riassumerli: poter avere un bagaglio enorme pieno di esperienze. Vorrei anche finire la scuola, dovevo fare la maturità quest’anno, ma sono stata qui e sarebbe stato impossibile. Già studiavo da privatista, farò un altro anno così sperando di poter anche iniziare a lavorare».

Nel corso della lunga intervista le è stato chiesto anche a chi dedica questo trionfo importante ad Amici 20. Ecco come ha risposto Giulia Stabile:

«Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi hanno supportata veramente, non quelle che adesso mi hanno detto che credevano in me quando in realtà non ci hanno mai creduto. Quindi la dedico alla mia famiglia, alla mia direttrice che ha creduto in me fin dall’inizio, alle insegnanti che mi hanno supportata prima di venire qua, che sono stati gli stessi che in realtà non credevano in me fino a qualche anno prima. A tutte le persone che mi hanno apprezzata per quello che sono vedendomi in televisione e tantissimo a Sangio».

E a proposito di Sangiovanni e della loro relazione, andiamo a vedere cosa ha raccontato Giulia Stabile…