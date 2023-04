NEWS

Nicolò Figini | 6 Aprile 2023

La risposta di Giulia Stabile

Cosa sta succedendo tra Giulia Stabile e Sangiovanni? La loro relazione è giunta al capolinea oppure si tratta soltanto di un’indiscrezione che non ha niente a che vedere con la realtà? In questi giorni il loro rapporto è al centro del gossip e tutto deriverebbe da un video pubblicato dalla ballerina su TikTok.

La preoccupazione dei fan deriverebbe dal fatto che i due non hanno più pubblicato nulla sui social facendosi vedere insieme. Come riporta anche il sito Gossip e TV, a lanciare l’indiscrezione sarebbe stata l’influencer Deianira Marano, secondo la quale la coppia avrebbe smesso di frequentarsi. A rompere il silenzio sulla questione è stata proprio Giulia sotto il video che abbiamo citato poc’anzi.

Ieri pomeriggio, quindi, un utente le ha domandato: “È ancora fidanzata con Sangio?“. A questo punto, invece di mantenere la calma, si è lasciata andare a uno sfogo liberatorio. Probabilmente stufa di tutti questi rumor non veri ha affermato: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”.

Questa, perciò, è la risposta definitiva di Giulia Stabile. Lei e Sangiovanni stanno ancora insieme. Il fatto che non si facciano vedere molto insieme sui social non vuol dire assolutamente nulla. Forse entrambi sono presi dai rispettivi impegni lavorativi e hanno poco tempo per stare l’uno con l’altro. Quando ne hanno l’opportunità, forse, preferiscono passare quei momenti da soli e lontani dalla luce dei riflettori.

Dalla parte di Sangiovanni, ad ogni modo, non ci sono ancora state dichiarazioni ufficiali. Nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.