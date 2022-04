Critiche per l’eliminazione di Carola Puddu

L’eliminazione di Carola Puddu è stata decisamente inaspettata. L’allieva di Alessandra Celentano ha perso l’ultimo ballottaggio con Dario Schirone ed è stata costretta ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi. Un’eliminazione che però ha indispettito parecchie persone sul web. I canali di Amici e in generale i vari social network sono stati letteralmente presi d’assalto da messaggi e commenti furenti dei telespettatori che hanno mal digerito l’uscita della ballerina sarda.

“Tu sei nata per ballare carola ,questo programma non ti meritava tu meriti i teatri. STO PIANGENDO“, si legge sul video caricato su Instagram che riprende il momento del verdetto. “CHE CIRCO! Sempre più schifato! Ma come si fa a dare sti voti di merd*? Ci manca solo che Nunzio vince e stiamo apposto“, scrive qualche altro utente. A finire sotto l’occhio del ciclone le scelte fatte dai tre giurati del programma, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. C’è però da sottolineare che nel corso della sfida finale i tre giudici abbiano dovuto mettersi d’accordo per fare il nome del primo concorrente salvo visto che avevano espresso tre preferenze diverse.

Se da un lato è vero che ogni puntata di Amici lascia l’amaro in bocca ai sostenitori di un talento o di un altro, questa volta la maggioranza dei telespettatori sembrano d’accordo: Carola Puddu non meritava di uscire alla quinta puntata del serale. “Eliminata la miglior ballerina di questa edizione“, si legge ancora sul web. “VERGOGNATEVI TUTTI! CAROLAAA MERITI LE COSE PIÙ BELLE“, è un altro dei tanti commenti apparsi su internet al termine della puntata. Secondo molti Carola, grazie anche a un fandom molto forte, avrebbe potuto addirittura vincere il talent show di Canale 5. Quel che è certo è che, nonostante l’eliminazione, la ballerina avrà una carriera sfavillante e piena di successi.

