Le prime parole di Carola dopo l’eliminazione da Amici 21

Carola parla dopo l’eliminazione da Amici 21

Nella quinta puntata del Serale di Amici 21 c’è stata una sola eliminazione, ma con un ballottaggio tutto sulla danza. Sono infatti finiti all’eliminazione provvisoria Dario, Serena e Carola. E al ballottaggio finale sono rimasti Dario e Carola. Dopo le loro esibizioni il verdetto ha visto uscire dalla scuola proprio l’allieva della Celentano.

Come di consueto, chi viene eliminato parla ai microfoni di Witty TV per raccontare le proprie impressioni e le emozioni per quanto successo, magari ripensando anche al percorso nel talent. Ecco cosa ha detto Carola:

“Amici mi ha dato tanta consapevolezza su me stessa, nella danza così come nella vita, nei rapporti con le persone. Questo posto mi ha insegnato ad affrontarele cose. Quando sei veramente sotto pressione ti rendi conto di ciò che veramente sei. Io ho iniziato un percorso qua dentro, spero di continuarlo perché ci sono stati dei momenti in cui veramente mi sentivo leggera, spensierata, felice nella mia danza, come oggi che penso di aver ballato molto bene. Ero molto felice. Sono davvero contenta.”

E ora, dopo tutte queste emozioni e questo grande lavoro ad Amici, la ballerina ha ringraziato tutti e ha detto che si prenderà un po’ di riposo, prima di ripartire con la danza:

“Sono stati sette mesi, ma sono sembrati due anni. Perché qua è come una montagna rissa di emozioni. La mattina succede qualcosa che sei felice, la sera succede un’altra cosa che ti desabilizza. Gestire anche gli avvenimenti, le cose inaspettate…Voglio ringraziare tutti i maestri. Mi mancheranno tante cose. Mi mancherà passare nelle stanze, vedere tutti che dormono. Una cosa che non mi mancherà è la telecamera sopra il mio letto. Vivere 24 ore su 24 insieme impari. Anche le persone con cui non ti senti tanto a tuo agio ti insegnano. Adesso torno a casa, una settimana in campagna, sto con le mie galline, tranquilla, penso ad altro e sto con il mio papà.”

