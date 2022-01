1 Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile

Una delle coppie più belle e seguite dell’ultimo anno è senza dubbio quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni. Come ben sappiamo la ballerina e il cantante si sono conosciuti ad Amici 20 e a poco a poco tra loro è nato un bellissimo amore. Solo qualche giorno fa la coppia ha festeggiato il primo anniversario, e naturalmente i due hanno passato insieme questa giornata speciale. Proprio Sangiovanni, che nel mentre si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2022, poche settimane fa nel corso di un’intervista per FanPage ha parlato della sua relazione con Giulia, e in merito ha affermato:

“Sono fluido, sì, ma non sessualmente. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare”.

Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato i fan di questa bellissima coppia. Sui social infatti Giulia Stabile ha svelato di essersi fatta un nuovo tatuaggio, un fiocco, che è un omaggio a Lady, hit di Sangiovanni che nell’ultimo anno ci ha fatto cantare e ballare. Come in molti sapranno la canzone è dedicata proprio alla ballerina, e adesso Giulia ha deciso di incidersi sulla pelle proprio un fiocco, che è il simbolo di Lady.

Il tenero gesto della Stabile naturalmente non è passato inosservato e il web è letteralmente impazzito alla vita del nuovo tatuaggio di Giulia. Nel mentre qualche tempo fa a parlare della ballerina è stato un suo ex compagno di classe, che ha svelato alcuni retroscena inediti. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.