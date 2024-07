Arriva in queste ore la notizia che l’ex di Fedez, Giulia Valentina è incinta! A commentare il lieto momento anche Chiara Ferragni. Un gesto che ha stupito in tanti sul web.

Giulia Valentina è incinta

Un post divertente, ironico e originale. Così Giulia Valentina ha deciso di annunciare a tutti i suoi follower di essere incinta. L’influencer, ed ex fidanzata di Fedez, aspetta il primo figlio dal compagno a cui è legata da circa sette anni e di cui non ha mai rivelato l’identità.

Solo lo scontro anno aveva dichiarato che proprio il suo attuale fidanzato sarebbe stato il padre dei suoi figli e così sarà! Da diverso tempo i follower sospettavano una gravidanza, per un cambio di abiti più larghi e perché magari evitava di mostrarsi troppo in pubblico. Oggi l’annuncio attesissimo.

Giulia Valentina ha svelato di essere in dolce attesa, attraverso un video davvero molto divertente. Si tratta di un filmato in cui passa in rassegna tutti i vari modi pensati per poter dare questa notizia ai propri fan.

“Mi sono chiesta come dirlo”, ha così esordito su Instagram, come mostrato dal video sottostante. “La prima idea: foto nuda. Io nuda con un velo, un pezzo di tessuto, qualcosa che mi copre ma da cui si possa capire. In bianco e nero eh, una cosa di classe, elegante, non volgare. Magari me la potrebbe fare Manuel, ma che imbarazzo con Manuel, dopo tutto quello che gli ho fatto passare…”

Il monologo di Giulia Valentina è quindi proseguito “Ma poi forse è anche troppo sexy per me. Allora ho pensato a una cosa più spiritosa. Vi dico solo una parola: body painting. Potrei farmi fare un forno, un uovo che si apre. Anche se forse è troppo spiritosa…”. E ancora: “Altrimenti potrei fare le cose in grande. Avete presente quei video virali su TikTok? Due aerei che passano sul Duomo, che sputano fuoco, fumo, fiamme, coriandoli di vari colori. Io che piango…”.

Solo alla fine del video, però, è arrivata la rivelazione. Ovvero quando Giulia Valentina si è alzata in piedi e ha fatto in modo di mostrare il pancino.

La reazione di Chiara Ferragni

Tantissimi e numerosi gli auguri giunti sotto al post di Giulia Valentina in queste ore. Molti da parte di fan o influencer. E a spiccare è proprio quello di Chiara Ferragni! Una reazione che sembra aver stupito in tanti.

L’imprenditrice digitale è stata la prima a mettere like al video. Un gesto che non è sfuggito, dato che Giulia Valentina è l’ex di Fedez (nonché ex marito di Chiara Ferragni). Ma ecco qui che proprio quest’ultima ha lasciato un bel cuore, che ha trovato la risposta della collega, la quale ha risposto a sua volta con un mi piace.

Il commento di Chiara Ferragni al post di Giulia Valentina

Un segno distensivo che dimostra quanto tra le parti ci sia massimo rispetto e un rapporto piuttosto disteso. L’accaduto è stato commentato da diversi utenti, che hanno trovato molto bella questa solidarietà tra le due donne, nonostante il passato!