Al Grande Fratello lo scontro per questioni passate. Oggi, a distanza di mesi, pace fatta tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander! A testimoniarlo una foto pubblicata sui social dall’attrice di Vivere.

Beatrice Luzzi fa pace con Jane Alexander

Nessuno probabilmente se lo sarebbe mai aspettato, ma si tratta dell’ennesimo colpo di coda dell’ultima edizione del Grande Fratello (che come detto tornerà su Canale 5 a settembre con un doppio appuntamento). Avreste mai immaginato la pace tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander dopo quanto accaduto nel reality show, a causa di fatti passati? Ebbene questo è ciò che si è verificato.

Nella Casa del Grande Fratello mentre Beatrice Luzzi stava svolgendo il suo percorso in qualità di concorrente, è arrivata Jane Alexander per un faccia a faccia senza esclusione di colpi. Tutto nato da una considerazione fatta dall’attrice di Vivere all’interno del loft di Cinecittà, quando a ottobre 2023 in chiacchiera con i compagni del tugurio lanciò una bordata. Valentina ingenuamente disse a Beatrice di rivedere una somiglianza tra lei e la collega. E da qui ci fu la rivelazione. Proprio Beatrice ricordò la parte sottratta in Elisa di Rivombrosa. Ruolo quello della marchesa Lucrezia Van Neckel, andato poi proprio a Jane Alexader.

Da questo ne seguì, come detto, un confronto acceso. Ma oggi? Le due sembrano aver appianato le distanze e sui social si sono mostrate insieme! Ora ne abbiamo la conferma: hanno fatto pace! Una foto che sancisce e mette così da parte i dissapori passati, tra i sorrisi di entrambe nel selfie postato.

“What else?”, che significa “Che altro?”, ha aggiunto Beatrice Luzzi su Instagram a corredo di una foto con Jane Alexander. E a giudicare dalle loro espressioni sembra che tutto si sia risolto al meglio. Forse hanno sortito effetto positivo le parole distensive della Alexander verso la Luzzi prima della finale del GF.

La storia Instagram di Beatrice Luzzi

Da due donne forti e comunque di grande comprensione come loro non ci si aspettava molto di diversi. Una volta concluso il Grande Fratello e a bocce ferme c’è modo di rimettere insieme i pezzi e avere un confronto più tranquillo, lontano da occhi indiscreti. Ed è ciò che sembra essere successo tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Per i più è sicuramente una notizia curiosa, dato che nessuno se lo sarebbe aspettato.

E chissà che dopo questa sorpresa non arriveranno anche dei progetti che le coinvolgeranno insieme un giorno.