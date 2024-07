Dopo le big news sul ritorno de La Talpa condotta da Diletta Leotta, ora si fa largo la notizia di colei che dovrebbe essere la seconda concorrente ufficiale. Dopo Nicola Ventola, infatti, pare che vedremo anche Marina La Rosa tra le protagoniste del reality televisivo.

La Talpa, nel cast anche Marina La Rosa?

Grandi novità all’orizzonte per La Talpa. Lo aveva promesso ieri Pier Silvio Berlusconi in occasione dei palinsesti Mediaset, quando ha annunciato il ritorno del reality show in chiave totalmente rinnovata e sperimentale. Al timone di conduzione vedremo Diletta Leotta, che l’amministratore delegato ha reputato funzionale al progetto. Ma non è finita qui! Dopo Nicola Ventola annunciato nei giorni scorsi, è tempo di nuovi concorrenti.

A darne l’annuncio è stato Davide Maggio sul suo sito. Il giornalista ha fatto sapere che proprio dopo la notizia sull’ex calciatore dell’Inter, c’è una nuova concorrente da rendere nota per la quarta edizione de La Talpa. E sì, si tratta proprio di una donna. Parliamo di Marina La Rosa!

La conosciamo bene perché è stata una delle grandi protagoniste della prima edizione del Grande Fratello, vinto poi da Cristina Plavani. Negli anni, di tanto in tanto, l’abbiamo rivista in altri reality televisivi, come Reality Circus nel 2006 o L’Isola dei Famosi nel 2019. Oltre al ruolo di concorrente, però, abbiamo anche avuto la possibilità di veder Marina La Rosa in una piccola parte in Beautiful nel 2002 e come opinionista, più recentemente, a La Vita in Diretta.

Adesso se l’indiscrezione di Davide Maggio sarà confermata, ritroveremo Marina La Rosa a La Talpa, che come detto prenderà il via il prossimo autunno. Ricordiamo che il programma andrà in onda intorno a metà ottobre su Mediaset Infinity e su Canale 5, come annunciato nella giornata di ieri. Le registrazioni partiranno però a fine agosto.

Per ora dunque tanti nomi del mondo della TV, dello spettacolo e del web, ma solo più avanti scopriremo chi saranno i concorrenti ufficiali de La Talpa!