Chi è Giuseppe Brindisi? Età, altezza, moglie e Instagram

Andrea Sanna | 22 Marzo 2024

Chi è

Da sempre uno dei volti di Mediaset, Giuseppe Brindisi è un giornalista e conduttore molto apprezzato. Conosciamolo meglio attraverso questa scheda tra l’età, l’altezza, la vita privata, la moglie e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Giuseppe Brindisi

Nome e Cognome: Giuseppe Brindisi

Data di nascita: 7 giugno 1962

Luogo di nascita: Modugno (Bari)

Età: 61 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: giornalista, conduttore e vicedirettore di VideoNews

Moglie: Giuseppe è sposato con Annamaria Capozzi

Figli: Giuseppe ha una figlia

Tatuaggi: Giuseppe non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @giusbrindisi

Giuseppe Brindisi età, altezza e biografia

Giornalista e volto Mediaset chi è Giuseppe Brindisi e quanti anni ha? Partiamo quindi dalla sua biografia. Il conduttore di Zona Bianca e Diario del giorno è nato a Modugno il 7 giugno 1962 sotto il segno dei Gemelli. La sua età oggi è di 61 anni.

Quanto è alto Giuseppe Brindisi? Il conduttore dovrebbe essere alto circa 1 metro e 90 centimetri. Non conosciamo invece il peso.

Capitolo percorso di studi. Che titolo di studio ha Giuseppe Brindisi? Il giornalista ha studiato Scienze Politiche all’Università di Bari, diventando da prima speaker radiofonico e poi giornalista sportivo, fino ad arrivare a Mediaset, dove lavora tutt’oggi.

Vita privata

Cosa conosciamo invece riguardo alla vita privata del giornalista? Il conduttore è molto riservato e non espone molto della sua sfera personale lontana rispetto a quella lavorativa.

Chi è la moglie di Giuseppe Brindisi? Il cronista è sposato da tanto tempo con la collega, sua coetanea per esempio, Annamaria Capozzi. Brindisi ha dei figli? Nei primi anni 2000 lui e sua moglie hanno avuto una figlia.

Dove seguire Giuseppe Brindisi: Instagram e social

Su tutti i maggiori social è possibile seguire più da vicino Giuseppe Brindisi. Lo troviamo su quasi tutte le maggiori piattaforme, da Instagram a Twitter e anche su Threads.

Qui condivide tante cose inerenti al suo lavoro, ma anche dei post molto simpatici e ironici.

Carriera

Passiamo ora alla carriera e ai programmi TV che l’hanno visto e lo vedono alla conduzione.

Da giovanissimo Giuseppe Brindisi ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della radio come deejay e speaker radiofonico in Puglia. Poi dopo lo studio di Scienze politiche presso l’Università di Bari, ha lavorato in contemporanea come giornalista sportivo e per alcune radio locali.

Poi la svolta nel ruolo di inviato di Pressing su Italia 1 e i trasferimenti lavorativi che l’hanno portato oggi a essere un conduttore e giornalista molto apprezzato a Mediaset.

Che fine ha fatto Giuseppe Brindisi e cosa fa adesso? Cosa conduce? Vediamolo insieme…

Programmi TV con Giuseppe Brindisi

Quali sono i programmi TV dove abbiamo visto Giuseppe Brindisi nel corso della sua carriera? Si passa da Pressing a Studio Aperto o il TG5 e Rete 4 fino a Stasera Italia, Zona Bianca, Diario del Giorno e non solo. Eccoli qui a seguire…

Pressing

Negli anni l’abbiamo visti ricoprire il ruolo di inviato, ma anche di autore e conduttore. Ecco dove nel dettaglio. Ha iniziato come inviato su Italia 1 per Pressing dal 1990 al 1993.

Studio Aperto

Successivamente ha condotto Studio Sport e Studio Aperto nel periodo ne va dal 1991 al 1993 per il primo e dal 1993 al 2001 per il secondo.

Brindisi al TG5

Poi nel 1997 Giuseppe Brindisi è stato autore de Le Iene. Si passa poi all’arco di tempo che va dal 2001 al 2011 quando l’abbiamo visto alla conduzione del TG5. In quell’arco di tempo, nel 2005, ha avuto modo anche di condurre Verissimo.

TG4

Si passa poi al periodo di conduzione di TGcom24 dal 2011 al 2013 e a seguire da quell’anno al 2024 alla presentazione del TG4. Poco dopo per 5 anni, dal 2013 al 2018 lo ritroviamo al timone di Dentro la notizia.

Pomeriggio 5

Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di autore di Pomeriggio 5, mentre dal 2021 al 2023 di analista e infine nel 2024 ha condotto il programma attualmente nelle mani di Myrta Merlino per alcune occasioni.

Stasera Italia

Dalla vostra parte invece è il programma che l’ha visto alla conduzione dal 2015 al 2016 su Rete 4. Sempre su Rete 4 dal 2018 al 2019 ha condotto Stasera Italia e Stasera Italia – Weekend, così come Stasera Italia – Estate.

Zona Bianca

Dal 2021 su Rete 4 vediamo il giornalista Giuseppe Brindisi al timone di Zona bianca.

Giuseppe Brindisi a Diario del giorno

Diario del giorno è un’altra trasmissione con il conduttore al comando, sempre a partire dal 2024.