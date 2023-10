Garibaldi ammette il suo interesse per Samira (e Beatrice non ne sarà felice)

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

L’interesse di Garibaldi per Samira

Non solo il confronto in piscina in cui ha spiegato che per lui Samira Lui era la persona più importante nella Casa del GF. Giuseppe Garibaldi questo ha a lungo conversato con Anita Olivieri in stanza da letto e ha manifestato i suoi sentimenti per Samira.

Garibaldi tra una chiacchiera e un’altra non ha nascosto le lacrime, così come Anita. “Lei mi capiva, mi sapeva dare consigli giusto, avevo bisogno di parlare ancora di tante cose”, ha detto la Olivieri ancora incredula. Inevitabilmente il discorso si è spostato poi sui sentimenti che Giuseppe nutriva per Samira. Lui ha detto di essere incerto siano o meno svaniti.

Anita Olivieri per un attimo ha messo da parte la situazione che coinvolge Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, concentrandosi su Samira. Secondo lei infatti il coinquilino non è stato del tutto sincero con la Lui, così come con sé stesso.

Ci rendiamo conto che con queste parole sta confermando che beatrice l'ha solo usata per il suo tornaconto, sto rattuso! Mi piacerebbe però che sapesse quando ne ridevano dietro e lo chiamavano stalker!#gf #grandefratello pic.twitter.com/r8hREtOyxe — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 20, 2023

“Dovevi fare come ha fatto Paolo, dovevi ammettere i tuoi sentimenti, dovevi farlo per te“, ha detto di tutta risposta Anita, che ha consigliato al suo amico di non cadere in questi errori. Altrimenti è come vivere un’esperienza sì, ma non come dovrebbe.

Ci si aspettava che Giuseppe Garibaldi smentisse questa versione e che, in un modo o nell’altro manifestasse i suoi sentimenti per Beatrice Luzzi. In realtà il bidello calabrese con malinconia ha ammesso di non essersi esposto per un preciso motivo: “Avevo paura che si sarebbe allontanata, che avrebbe fatto un passo indietro“, riferendosi alla rivelazione dei propri sentimenti verso Samira Lui.

Secondo il pensiero di Anita, però, Samira non avrebbe mai fatto un passo indietro, anzi. A detta sua piuttosto avrebbe rispettato i sentimenti di Garibaldi: “Sarebbe stata una cosa bellissima”.

Alla luce di tutto questo quale sarà la reazione di Beatrice Luzzi quando lo scoprirà?